Ako se trend informisanja pomoću AI četbotova nastavi, održivost Wikipedia sajta postaće upitna.

Izvor: SmartLife / Wikipedia

Wikipedia bilježi značajan pad posjeta jer sve više korisnika informacije dobija posredno - preko AI četbotova i novih pretraživača sa generativnim odgovorima.

Fondacija Wikimedia upozorava da su upravo ovi sistemi, obučeni na njenim tekstovima, počeli da "jedu" direktan saobraćaj sajta jer korisnicima više nije potrebno da posjećuju Wikipedia.org. To, kako navodi viši direktor za proizvode Maršal Miler, može ugroziti održivost platforme i otežati rad volontera koji doprinose njenom sadržaju.

Iako se broj posjeta smanjuje, Wikipedia ostaje ključan izvor podataka za gotovo sve velike AI modele i pretraživače, od Google-a pa nadalje. "Gotovo svi glavni jezički modeli obučeni su na našim podacima. Ljudi i dalje čitaju znanje koje su napisali naši volonteri, ali ga sve ređe vide direktno na sajtu", kaže Miler.

Fondacija je u maju bilježila neuobičajeno visok saobraćaj, prije svega iz Brazila, ali je kasnije otkriveno da su dio tog saobraćaja generisali botovi. Nakon što je sistem detekcije ažuriran, primijećeno je da je broj stvarnih poseta ljudi pao za oko 8% u odnosu na prošlu godinu.

I nije neočekivano. Trend se uklapa u širu promjenu ponašanja korisnika: sve više ljudi traži informacije preko generativnih AI alata ili na društvenim mrežama, dok klasični sajtovi - uključujući Wikipedia-ju - bilježe pad vidljivosti.

Na drugim frontovima, Wikipedia muku muči sa istragom zbog političke pristrasnosti, dok je Ilon Mask najavio pokretanje direktnog konkurenta - Grokipedia-ju.