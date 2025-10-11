Mladi više ne zamišljaju život bez vještačke inteligencije - 4 od 10 tinejdžera koristi je svakodnevno.

Izvor: SMARTLife / WIKO

Budućnost i moderne tehnologije su nerazdvojni pojmovi. Odrasli o njima imaju svoje mišljenje, ali ništa manje zanimljivo je šta o tome misle oni "na kojima svijet ostaje". Upravo zato je Google, u saradnji sa kompanijom Livity, sproveo veliko istraživanje među mladim Evropljanima uzrasta od 13 do 18 godina.

U anketi je učestvovalo više od 7.000 ispitanika iz Irske, Poljske, Grčke, Španije, Italije, Francuske i Švedske, a cilj je bio da se otkrije šta mladi žele od modernih tehnologija i kojim putem žele da ih usmere u budućnosti.

Vještačka inteligencija u glavnoj ulozi

Tinejdžeri danas veštačku inteligenciju vide kao nešto potpuno prirodno. Čak 4 od 10 ispitanika (40%) koristi AI svakodnevno ili gotovo svakodnevno. Ogromna većina (81%) tvrdi da im pomaže da budu kreativniji, dok 65% kaže da im pomaže da dođu do novih ideja i rešenja problema.

Skoro polovina (47%) koristi AI kako bi im određene teme bile objašnjene na više različitih načina. Međutim, više od četvrtine (28%) navodi da škola koju pohađaju uopšte ne dozvoljava korišćenje alata zasnovanih na vještačkoj inteligenciji.

"Mislim da škole zaostaju", kaže Ali, 18-godišnjak iz Švedske. "Morali bismo da naučimo kako da koristimo vještačku inteligenciju bolje nego što to sada radimo."

Mladi odrastaju u digitalnom okruženju prepunom informacija i svjesni su da ne treba sve uzimati zdravo za gotovo. Više od polovine (55%) kaže da razmišlja o tome da li je sadržaj pouzdan, dok skoro polovina (46%) provjerava informacije iz više izvora.

Shvataju da AI može biti korisna prečica, ali i opasna zamka ako joj se previše prepuste. "Vještačka inteligencija ne bi smjela da misli umjesto vas", poručuje Džek, 17-godišnjak iz Irske. Upravo zato, ispitanici su često isticali važnost kritičkog razmišljanja i oprez u korišćenju AI alata.

Internet nije zamijenio roditelje

Roditelji i staratelji i dalje su najpouzdaniji izvor savjeta o zdravim onlajn navikama za gotovo trećinu tinejdžera (32%). Iza njih slijede prijatelji (12%) i nastavnici (9%).

Ipak, kako tinejdžeri odrastaju, sve se manje oslanjaju na roditelje. U uzrastu od 13 do 15 godina, više od polovine (54%) uči o zdravom korišćenju interneta upravo od njih. Do 18. godine, taj procenat opada na svega 19%. To znači da je idealno vrijeme za učenje o digitalnoj higijeni upravo u ranim tinejdžerskim godinama, dok su mladi još otvoreni za razgovor sa odraslima.

Mladi u Evropi vide YouTube kao svojevrsnu učionicu - čak 74% njih gleda videe kako bi naučili nešto novo za školu. Platforma im, međutim, ne služi samo za učenje, već i za inspiraciju.

"Zahvaljujući YouTube videima, često otkrivam nove, zanimljive ljude", kaže Šimon, 17-godišnjak iz Poljske.

Iako starije generacije često misle da je sa današnjom omladinom "nešto pošlo naopako", možda ipak nije sve tako crno. Mladi sve češće pokazuju da znaju da koriste tehnologiju pametno - i da upravo oni mogu biti generacija koja će je usmjeriti u pravom smjeru.