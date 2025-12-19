YouTube je pobijedio konkurenciju i preuzeo prenos dodjele Oskara. Ceremonija od 2029. ulazi u novu digitalnu eru.

Izvor: Youtube printscreen / Jimmy Kimmel Live

U istorijskom potezu, YouTube je tradicionalnoj televiziji preoteo dodjelu Oskara. Nakon više od šest decenija, dodjela najprestižnijih filmskih nagrada napušta ABC i od 2029. godine se ekskluzivno seli na popularnu platformu.

YouTube je u pregovorima uspio da nadmaši sve konkurente i definitivno gurne ovaj događaj u novu eru digitalnog emitovanja.

Prva ceremonija na YouTube-u biće 101. dodjela Oskara 2029. godine, a ugovor važi do 2033. ABC još uvijek neće nestati iz priče, jer će ovu manifestaciju nastaviti da prenosi do 2028. godine.

Finansijski detalji dogovora nisu objavljeni, ali je jasno da je u pitanju jedan od najvećih striming ugovora u istoriji zabavne industrije.

Dogovor ne podrazumijeva samo ceremoniju dodjele. YouTube će prenositi i sadržaje sa crvenog tepiha, objavu nominacija, intervjue sa filmskim autorima, snimke iza scene, kao i prateće događaje. Kako poručuju iz Akademije i YouTube-a, cilj je jasan - dodjela Oskar više nije vezana za televizor u dnevnoj sobi, već za ekran koji svi već nosimo u džepu.

Ova promjena dolazi u trenutku kada gledanost Oskara već godinama opada. Sa rekordnih 55 miliona gledalaca 1998. godine, ceremonija je poslednjih godina jedva prelazila 20 miliona. Akademija zato traži nove načine da dođe do publike, a YouTube nudi upravo ono što televizija više ne može - globalni domet i besplatan prenos za više od 2 milijarde korisnika širom svijeta.

U SAD, događaj će biti dostupan i pretplatnicima YouTube TV servisa, otkriva TechCrunch.