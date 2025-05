Zvuči kontradiktorno, zar ne? Telefon je za mnoge od nas izvor dosadnih notifikacija, neželjenih poruka, skrolovanja u prazno i gubljenja vremena - a opet, ne odvajamo se od njega.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Dugotrajno i nesvjesno korišćenje često nas uvlači u začarani krug stresa - preopterećeni smo informacijama, stalno se upoređujemo s drugima, loše spavamo i gubimo fokus skačući iz jedne aplikacije u drugu. Jednostavno, mozak nema priliku da se odmori. Svaki trenutak tišine prekidaju obavještenja, poruke ili potreba da "provjerimo nešto".

Istovremeno, telefon je po svojoj prirodi izuzetno korisna sprava bez koje je život u modernom društvu gotovo nezamisliv. To je uređaj koji nam, između ostalog, na dlan donosi čitavo znanje interneta, koji nam može pokazati put do bilo koje tačke na planeti, ali i koji nam omogućava da ostanemo u kontaktu sa ljudima koje volimo.

I tu je caka - nije problem u samom telefonu, već u načinu na koji ga koristimo. Ukoliko mu dopustite, vaš uređaj ne samo da će prestati da bude izvor stresa, već će postati vaš najveći saveznik u vraćanju fokusa, mira i balansa u svakodnevni život - promijenite samo ovih 5 stvari.

Početni ekran pretvorite u mirnu zonu

Izvor: SMARTLife

Umjesto nepreglednog haosa ikonica, preuredite početni ekran vašeg telefona tako da vas podsjeća na ono što vam stvarno prija. Promijenite pozadinsku sliku, dodajte vidžet galerije, a društvene mreže i druge stresne aplikacije obrišite sa početne ili ih premjestite na drugu stranu. Prva stvar koju vidite kada otključate telefon ne mora biti izvor pritiska.

Vodite dnevnik na svom telefonu

Umjesto otvaranja društvenih mreža dok čekate prevoz, odmarate u pauzi ili sjedite u kafiću, otvorite aplikaciju za bilješke i zapišite šta vam se trenutno vrzma po glavi. Vođenje dnevnika vam pomaže da izbacite višak misli, razjasnite osjećanja i zabilježite dobre ideje. Ne traži puno vremena, trenira vašu pažnju i otklanja stres.

Režim čitanja i e-knjiga pred spavanje

Izvor: YouTube / Printscreen / Natural Cures

Loš kvalitet sna ima ogroman uticaj na nivo stresa. Skrolovanje u krevetu nas "bombarduje" informacijama i plavim svijetlom koje remeti ritam sna.

Umjesto toga, uključite režim čitanja koji eliminiše hladnije boje na ekranu i otvorite e-knjigu po svom izboru. Ukoliko svom mozgu dopustite da se lagano pripremi za san, lakše ćete zaspati i kvalitetnije se odmoriti.

U redu je ako nešto propustite

Mnogi od nas započinju dan tako što odmah otključaju telefon čim otvore oči i prelaze kroz niz notifikacija i aplikacija. Ne zato što nam je to obaveza, već zato što je to navika koju smo sami sebi nametnuli. To stvara osjećaj hitnosti i stresa, čak i prije nego što ustanemo iz kreveta.

Umjesto toga, pokušajte da uvedete mirniji početak dana - ignorišite notifikacije, a na svom telefonu pustite laganu muziku, umirujuće zvuke prirode ili kratak podkast koji vas inspiriše. Podsjetite sebe da je u redu ako nešto propustite, da svijet neće stati ako ne ispratite baš sve aktuelnosti. Uživajte u tih nekoliko minuta za sebe, u miru i uz šolju omiljenog toplog napitka.

Angažujte vještačku inteligenciju kao ličnog asistenta

Umesto da sami gubite vreme pretražujući internet za svaku sitnicu - od savjeta za ishranu, preko planiranja putovanja, do rješavanja svakodnevnih problema - iskoristite vještačku inteligenciju direktno na ekranu svog telefona.

Ova tehnologija je toliko napredovala u zadnjih par godina da danas možete voditi normalan razgovor sa AI čet-botom, tekstualno ili glasom, kao da pričate s pravim sagovornikom. Vještačku inteligenciju možete pitati bilo šta, u hodu, dok šetate, kuvate ili se spremate za posao. Kada jednom naučite na koje sve načine vam AI može pomoći, vaš telefon postaje mnogo više od uređaja - postaje saveznik koji vam olakšava dan.