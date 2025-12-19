Nova besplatna igra na Epic Games Store-u je Jotunnslayer: Hordes of Hel, naslov smješten u svijet nordijske mitologije.

Izvor: Epic Games Store

Jotunnslayer: Hordes of Hel je druga po redu misteriozna igra koju Epic Games Store poklanja ove praznične sezone, nakon Hogwarts Legacy naslova koji je bio besplatan prethodnih 7 dana.

Epic je novim naslovom darivanje ubacio u veću brzinu, što znači da će se pokloni sada smjenjivati na svaka 24 sata.

Jotunnslayer: Hordes of Hel je indie igra koja je privukla pažnju ljubitelja rogue-like i "survivors-like" žanrova - i nudi akciju visokog intenziteta.

Izvor: Steam / Jotunnslayer: Hordes of Hel

Radnja je smještena u mračne predjele inspirisane nordijskom mitologijom, gdje ćete se suočiti sa hordama neprijatelja iz Helheima i drugim čudovištima koja napadaju u sve većim talasima. Umesto klasične narativne kampanje, fokus je na napetim, sve težim rundama, u kojima svaki pokušaj donosi nove izbore, sinergije i nadogradnje heroja.

Tokom igranja otključavaćete nove arene, neprijatelje i opcije napredovanja, pa svako novo pokretanje donosi jasan osjećaj progresije. Iako struktura ostaje fokusirana na rundama preživljavanja, vizuelni stil, okruženje i dizajn neprijatelja jasno oslikavaju mračni nordijski svijet.

Da je Jotunnslayer: Hordes of Hel najbolja igra koju ćete ikada igrati - nije. Ali ocjene uopšte nisu loše. Igru je na Steam platformi pozitivno ocijenilo 85% igrača, dok je od strane kritičara, prema Metacritic sajtu, dobila ocjenu 79/100.