Hisense je za svoje televizore odabrao VIDAA smart platformu, koja otvara čitav novi svijet za vas.

Izvor: Hisense

VIDAA je jednostavna, brza i bezbjedna TV platforma (operativni sistem) koju pokreću Hisense televizori, a koja kombinuje globalni i lokalni sadržaj i nudi dodatne funkcionalnosti zasnovane na vještačkoj inteligenciji.

Zapravo, VIDAA uči navike svojih korisnika i personalizuje preporuke tako da uvijek može da vam ponudi da gledate baš ono što želite. Uz to je i prepuna korisnih funkcija.

Funkcija VIDAA Voice omogućava brz pristup sadržaju i glasovnu pretragu. Podržano je više od 28 jezika i uključene su alatke za zaštitu privatnosti korisnika. Glasovna kontrola olakšava pronalaženje emisija i filmova bez napornog listanja kroz menije. Samo se aktivira opcija glasovne kontrole na daljinskom ili preko TV-a i izgovori komanda. VIDAA će uraditi sve ostalo.

Kada se televizor ne koristi za gledanje, VIDAA Art pretvara ekran u galeriju sa više od 1.000 umjetničkih radova. Među njima su djela poznatih autora i eksponata iz muzeja poput Luvra. Tako TV postaje i dekorativni element svakog prostora.

VIDAA Kids odjeljak nudi bezbjedno okruženje za najmlađe. Sadrži veliki izbor edukativnih i zabavnih sadržaja, uglavnom na engleskom jeziku, uz mogućnosti kreiranja posebnih profila i roditeljskih kontrola. To ga čini pogodnim rešenjem za porodične domove. VIDAA Play podržava Cloud gaming servise, od Blacknut-a, do Boosteroid-a, omogućavajući igranje direktno sa televizora bez konzole. Sistem je kompatibilan sa popularnim kontrolerima, uključujući Xbox, PlayStation i Switch Pro. Dodatno, brojni Hisense televizori imaju Game ili Game Pro režim, koji unapređuje prikaz prilikom igranja igara.

VIDAA je operativni sistem koji pokreće Hisense televizore.

Izvor: Hisense

Specijalna VIDAA Smart Life dashboard opcija omogućava upravljanje pametnim kućnim uređajima direktno sa televizora. Sistem podržava globalni Matter standard, što olakšava povezivanje različitih uređaja iz istog pametnog ekosistema. Na taj način Hisense televizor sa VIDAA platformom postaje čvorište pametne kuće. Sa jednog mesta lako se upravlja drugim aparatima i primaju obaveštenja i druge notifikacije.

VIDAA platforma donosi i široku selekciju aplikacija. Od globalnih servisa YouTube, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video i nedavno dodatog HBO Max, preko sportskih globalnih i lokalnih platformi kakva je NBA League Pass, do regionalnih Arena Cloud, EON, IRIS TV, Move, Xplore TV servisa.

Uz VIDAA OS navike korisnika utiču na isticanje najčešće korišćenih aplikacija, dok se novi servisi dodaju kroz redovna ažuriranja sistema. Tako Hisense televizor otvara sasvim nov svijet za sve korisnike – u bilo kom kutku doma.

Ovo samo ono najzvučnije što VIDAA nudi, više informacija o ovom operativnom sistemu možete potražiti na zvaničnoj VIDAA prezentaciji.