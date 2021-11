PRESTANI DA PIJEŠ, MORAŠ DA SPAVAŠ: Ovako je Merima govorila o Tomi Zdravkoviću - Nije mogao da sačuva zdravlje

Pjevačica Merima Njegomir napustila nas je danas nakon teške bolesti u 69. godini. Prije izvesnog vremena je otkrila detalje zdravstvene bitke neprežaljenog Tome Zdravkovića

Legenda narodne muzike koja je postala jedna od najvoljenijih pjevačica Jugoslavije, uprkos protivljenju porodice Merima Njegomir, danas je izgubila najtežu bitku.

Napustila nas je u 69. godini nakon borbe s rakom pankreasa, a na ovaj dan se kolege opraštaju dirljivim porukama i sjećanjima. Jednom prilikom se i Merima prisjetila svog kolege, legendarnog Tome Zdravkovića u čiju čast je pjevala na koncertu.

"On je bio divan, divan, dobar čovjek. Volio je ljude, ali ne znam koliko je volio život, nemilice ga je trošio", rekla je Merima i nastavila:

"Nije vodio računa o zdravlju. Svi su ga upozoravali da ne smije da pije, da mora da spava, a on svima kaže 'nema veze'. U smislu - dok trajem trajem. Ali, on je i dalje sa nama. Tako je život htio. On danas postoji i toliko se sluša, kao da je tu, kao da je živ", ispričala je Merima svojevremeno u emisiji "150 minuta".

Pjevačica je otkrila i da se Zdravković nikada nikome od kolega nije zamjerio, ali da je znao da bude surovo iskren.

"Sjećam se, u Kragujevcu je pjevao jedan mlad pjevač, više se ne bavi pjevanjem jer njegove glasovne mogućnosti i nisu baš... i kada je silazio sa bine presreo ga je Toma i rekao 'dođi mali da te nešto pitam. Izvini, čime se ti baviš?' Ovaj kaže 'pjevanjem'. 'Ma šta si završio od škole, to te pitam?'. 'Za konobara, ugostiteljsku. 'Pa, što ne služiš?! Uzmi jedan šank, ne znaš da pjevaš kunem ti se'. Ovaj pjevač se nije naljutio, ali samo što se nije rasplakao jer voli Tomu".

Toma Zdravković godinama se borio sa tumorom mokraćne bešike.

"Toma toj bolesti nije pridavao veliki značaj, imali smo utisak da on to doživljava kao neku neprijatnost koja ga mnogo ne opterećuje, on je i dalje živio svoj život koji je posvetio muzici. Mogao je da dolazi na kliniku kad je htio, da odlazi kad je htio, takav naš odnos prema njemu mu je odgovarao. O tome najbolje govori situacija kada je pred jedan vikend primljen u bolnicu jer je imao krvarenje, da se to krvarenje hirurški zbrine, ali je prije toga morao da prima transfuzije krvi. To je završeno u subotu negdje do 12-13h i popodne je nestao. Mi smo bili zabrinuti, iznenađeni, ja sam obavijestio njegovog glavnog hirurga koji ga je i operisao više puta", ispričao je svojevremeno njegov ljekar Dejan Elaković, pa nastavio:

"Neki ljudi sa strane su nam rekli da je možda otišao u Šabac, to nas je još više uznemirilo, nije nam bilo jasno. Bojali smo se da može na bini da kolabira, da mu pozli, ali u tom trenutku je bilo šta je bilo, i mi smo bIli presrećni kad smo Tomu rano ujutru zatekli u krevetu. On je imao svoje veze, svoje prijatelje, koji su oranozovali i omogućili taj njegov odlazak sa klinike, da bi mogao da održi koncert u Šapcu. Eto takav je bio Toma".

"Mislim da su svi osjećali jednu veliku empatiju prema Tomi, prema njegovim problemima, da smo svi pokušavali da mu taj boravak učinimo prijatnim, da ne bude to strogi bolnički režim, da ga ne opterećujemo pričama o bolesti koju je on negirao. Kao što je nedavno rekla njegova supruga Gordana, tek kad je bolest uznapredovala on je shvatio da je bolestan i tad je počeo da se plaši smrti. Bio je poseban, on je određivao kad će se i kako njemu pomoći. Ja sam Tomu pratio više od 10 godina, nikada nismo vidjeli ni čuli nijednu primjedbu nijednog pacijenta, niti osoblja, na njegovo ponašanje" rekao je Elaković na televiziji K1.