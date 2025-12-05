Osumnjičeni da prilikom prijave Poreskoj upravi nisu pružili tačne i istinite podatke o stečenim prihodima

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Uprava policije saopštila je da je protiv firme d.o.o „L-E.“ Podgorica i izvršne direktorice K.D. (49), podnijeta krivična prijava zbog sumnje na utaju poreza i nanošenje štete budžetu Crne Gore u ukupnom iznosu od 206.007 eura.

“Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenja finananijskih istraga, su nakon sprovedenih višemjesečnih aktivnosti, zajedno sa službenicima Sektora za finansijsko-obavještajne poslove, a u saradnji sa službenicima Poreske uprave, podnijeli krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, protiv firme d.o.o „L-E.“ Podgorica i ovlašćene osobe K.D. (49), zbog sumnje da su izvšili krivična djela utaja poreza i doprinosa, oštetivši na taj način budžet Crne Gore u ukupnom iznosu od 206.007 eura”, naveli su u saopštenju.

Kako su kazali, sumnja se da su K.D, izvršna direktorica u pomenutoj firmi i firma, krivično djelo koje im se stavlja na teret izvršili na način što su u periodu poslovne 2024 – 2025. godine prikrili stvarne prihode i prilikom prijave Poreskoj upravi nijesu pružili tačne i istinite podatke o stečenim prihodima, u namjeri da potpuno ili djelimično izbjegnu plaćanje poreza i doprinosa.

“Na taj način su oštetili budžet Crne Gore u ukupnom iznosu od 206.007 eura”, naglašeno je.

Kako se dodaje, službenici Sektora za borbu protiv kriminala u kontinuiranoj multisektorskoj saradnji i kroz nacionalni projekat trajnog karaktera pod kodnim nazivom “Evazija”, nastavljaju da preduzimaju intenzivne policijsko-tužilačke mjere i radnje usmjerene na razotkrivanje i procesuiranje odgovornih osoba iz privrednih aktivnosti čije kriminalne radnje podrivaju ekonomski sistem države.

“Sve aktivnosti sprovode se sa ciljem zaštite građana i očuvanja budžeta Crne Gore, uz odlučnu posvećenost jačanju integriteta institucija”, zaključili su.