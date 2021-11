MILJANA SASULA DEJANU SVE U LICE - REKLA MU I ZA BOLESNU MAJKU! Davida izvrijeđala: "MUNGOS me ne zanima"!

Miljana bez dlake na jeziku.

Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official

Miljana Kulić je uvijek bez dlake na jeziku kada komentariše odnose u Zadruzi, pa je tako bilo i sada kada je komentarisala Dalilu i Dejana i njemu sasula sve u lice.

Miljana je Dejanu saopštila šta je saznala, a tiče se njegove majke Biljane Dragojević - kratko, jasno i sažeto, kako je rekla.

"S Davidom sam u jako lošim odnosima. Nemam razloga da budem pristrasna, jer taj Mungos me je u onom rijalitiju gađao i napadao, samo sam objektivna. Ljudi uvek nađu razlog da se pomire s roditeljima. Biljana je u pravu, jer je Aleksandru David prevario, a Dalila je ta koja je povrijedila i ostavila Dejana, kako on kaže, izdala ga je. Ispada da su za sve bili u pravu. Sada se on inati zbog ovoga što mu se dešava s Dalilom, on misli da je uzrok njegova porodica. Dalila je takav karakter, ona bi svakako to uradila, i da su porodični odnosi bili fenomenalni. To nije izgovor ni razlog", rekla je Miljana i nastavila.

"Cijelog života će se kajati, čuli smo od Marka Đedovića da je njegova majka jako loše. Zamislite, ne dao Bog nikome, da joj se nešto dogodi, nikada sebi neće moći da oprosti. Žena je loše, jer voli sina. Nijedna majka ne može da se odrekne svog djeteta. To što se ljuti zbog sprata je van svake pameti", završila je popularna Miksi, a Dejanov brat David Dragojević takođe je nedavno izjavio da njihova majka neprestano plače i da joj teško pada da gleda sina u takvom stanju u kakvom jeste.