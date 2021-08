OTKRIVENO KOLIKO MILIONA JE "TEŠKA" DRAGANA MIRKOVIĆ: Ova brojka čini je NAJBOGATIJOM pevačicom na srpskoj estradi!

Otkriveno na koliko se procenjuje bogatstvo Dragane Mirković.

Izvor: Instagram/Dragana_Mirkovic

Nakon što je otkriveno da se uskoro useljava u dvorac u Austriji koji je kupila sa suprugom Tonijem Bjelićem, jedan poznati sajt otkrio je na koliko se procenjuje bogatstvo Dragane Mirković.

Kako se navodi, Dragana je "teška" 30 miliona dolara, što je čini najbogatijom srpskom pevačicom, a objavu je komentarisala i pevačica.

Ona je prilikom jednog intervjua pričala o tome da nikada nije isticala svoje bogatstvo, a potom i otkrila da li su pojedine kolege ljubomorne na njen uspeh.

"Ja sam prvo bila iznenađena da oni uopšte znaju za naše zvezde i da se uopšte bave time. To je procena vrednosti cele karijere jedne osobe. Jeste to na neki način kompliment", rekla je Dragana i dodala:

"Ja se iskreno nadam da to ne izaziva ljubomoru, ja to nisam osetila. Toni i ja smo ljudi koji samo možemo da pomognemo kolegama, sigurno im nećemo odmoći. Kada je moj prijatelj neko ko je jači od mene i ima više, presrećna sam i ponosna, divno je imati nekog takvog, pa možda i jednog dana, ne daj bože, kao bekap. Mislim da bi kolege tako trebalo da me gledaju, jer sam se dokazala da sam uvek tu za njih da pomognem i nikada nisam pričala o tome, jer to je nešto privatno", rekla je.