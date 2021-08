DRAGANA O CECI: Ta žena je ružno pričala o meni, a ne ja o njoj! Ne plašim se, idem uzdignute glave BEZ TJELOHRANITELJA!

Dragana Mirković je, posle skoro tri godine od javnog sukoba, progovorila o svom odnosu sa koleginicom Cecom Ražnatović, piše Kurir.

Izvor: Kurir/ Damir Dervišagić, ATA Images

Ona se, tokom druženja sa medijima, prisjetila i čuvene rečenice koja je svojevremeno postala hit na društvenim mrežama: "Da li se mi poznajemo ili se ne poznajemo?"

Dragana je objasnila da o Ceci nikad ništa loše nije rekla i da ne zna šta je bio uzrok Cecinih teških riječi na njen račun, navodi Kurir.

- U kakvim smo odnosima? Ja stvarno ne znam, da li se mi poznajemo ili ne poznajemo. Ono što mene čini mirnom i staloženom i ne plašim ni jednog pitanja i ničega, to je da ja nikada ni jednu ružnu riječ nisam rekla protiv te žene. Ako neko zna, slobodno nek kaže. Znači nikada, a nažalost ona jeste, nešto poprilično loše je uradila na svojoj slavi prije dvije godine. Ne znam zašto i čime izazvana. To mi je mnogo žao, jer to je bespotrebno bilo, apsolutno. Stvarno ne znam šta joj je bilo, mora da je bila nešto nervozna, jer ne vidim drugi razlog - ispričala je Mirkovićeva, pa nastavila:

- Reći "dobro veče", ne vidim da je to neki izazov, da vas neko stvarno onako izvrijeđa pred svima na konferenciji za štampu, ali Bože moj, to je njeno pravo. Ako je ona tako osjetila, željela, slobodno. Ja se dobro osjećam, ja ovako funkcionišem u životu, ja idem uzdignute glave, mogu da prođem svuda bez tjelohranitelja, ja znam šta sam govorila u životu, šta sam radila u životu... Ja stvarno nemam razloga da se ničega plašim u životu, niti da se plašim pitanja, tačno znam šta sam pričala. Ja nikada ništa loše nisam rekla, stvarno ne znam otkud to... Da li je nju neko nešto slagao, da li joj je neko nešto rekao? Pojma nemam - objasnila je ljubazno Dragana za Kurir televiziju.

Izvor: instagram/printscreen/dragana_mirkovic

Novinari Kurira su stupili u kontakt sa Cecinom PR službom, ali nam je poručeno da na ovu Draganinu izjavu, ona neće davati komentare.

Podsjetimo, Ceca je 2018. godine na dan svoje krsne slave, pred novinarima, prokomentarisala svoj odnos sa Draganom i na koji način je ona doživjela slučajan susret na snimanju jednog novogodišnjeg programa, ističe Kurir.

- Da vam kažem nešto, vi ste imali priliku da čujete snimak, doduše ja se slabije čujem zato što sam bila u prolazu, jer sam se vraćala sa snimanja. Dragana je sjedjela pored moje garderobe, i, naravno, ja sam tu morala da prođem. Iskreno da vam kažem, kada vas neko godinama u lošem kontekstu indirektno komentariše i proziva na jedan jako ružan i perfidan način i komentariše na ružan način i moju porodicu, i mene, i karijeru, ne očekujete da vam se javi. Ona je to uradila, vidjeli ste kojim tonom, tim tonom je i njoj bilo uzvraćeno, bez ikakve moje loše namjere.

Niti imam lošu namjeru, niti sam ja takva osoba po prirodi. Drugo, godinama se spočitava, sada sam vidjela i neke naslovne strane, niko nikome ne može da pokloni karijeru, niti da bude kriv za sunovrat iste. Ja dotičnoj koleginici želim sve najljepše kao i svih godina unazad, vi ste mi svjedoci, nikada za nikog nisam rekla ružnu riječ, nemam potrebu za tim. Ja joj od srca želim da snimi hit i da nađe mir - rekla je tada Ceca, zaključuje Kurir.