Slavni španski motociklista Mark Markez odvezao je svoje posljednje kvalifikacije u MotoGP šampionatu i neće početi s "pol" pozicije.

Izvor: ANDREAS SOLARO / AFP / Profimedia

Vjerovatno najbolji motociklista svih vremena Mark Markez (33) odlučio je da završi karijeru i to ovog vikenda. U nedjelju, i to u Valensiji, gledaćemo njegovu posljednju trku u MotoGP šampionatu, a sada je poznato i da to neće biti sa "pol" pozicije pošto mu je danas plan pokvario Marko Bezeki iz Aprilije.

Italijan, kome je ovo treća pol-pozicija zaredom, postavio je danas rekord staze pošto je vozio 1:27,844, gotovo pola sekunde brže od Španca, koji će tako u posljednju trku karijere sa drugog mjesta.

Inače, Mark Markez i dalje drži rekord po broju "pol" pozicija u MotoGP-u (78), a osvojio je prošlog vikenda i osmu titulu u ovom šampionatu (ukupno desetu), da bi iz Valensije poručio da će ovo biti njegova posljednja trka, što je šokiralo njegove navijače, posebno jer je tu informaciju čuvao samo za sebe do objave.

Zašto Markez ide u penziju?

Osvajanjem osme titule, ukupno desete u karijeri, uradio je sve što je zacrtao i sada je vrijeme da njegovo telo odmori, pa ne želi više bilo šta da rizikuje.

"Za mene je ovo veoma teška konferencija. Počeo sam i završio na isti način, uz pun adrenalin. Motocikli su moja najveća pasija. Veoma sam srećan i ponosan, ne zbog karijere, nego što sam upoznao veoma dobre ljude - moj karakter i ličnost formiran je oko motocikala i Moto GP", rekao je Mark Markez.

"Razlog za penziju... Nekad nam ne treba jedan konkretan razlog. Potrebno je da razumijete situaciju. Istina je da sam ove godine bio na samom limitu. Prelomio sam još poslije Motegija, jedina osoba na svijetu koja je znala je moj brat Aleks", istakao je Španac i dodao: "Naravno da ću ostati uz šampionat, Aleks je najvažnija osoba u mom životu, ali nove zvijezde će se pojaviti i šou će se nastaviti. Obećaj svom tijelu i vratiće ti dodatno, svom telu sam obećavao da će biti posljednji put, ali razlog zašto sam bivao ozbiljan bio je jer sam patio. Patio sam, a moji rezultati su to prikrivali".