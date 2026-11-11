Nikolina Pišek konačno je postigla neku nagodbu oko nasledstva pokojnog supruga

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Konačno je došlo do pomaka u sudskom sporu oko nasledstva Vidoja Ristovića, a voditeljka Nikolina Pišek uspjela je da napravi sporazum sa njegovom naslednicom iz prvog braka vezan za luksuznu vilu na Šestinama.

Pogledajte kadrove iz vile:

Vidi opis Nikolina Pišek mora da isplati Vidojevu ćerku: Postigla dogovor oko vile od 1,7 miliona, ostaje joj dug od 400.000 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 8 / 8

No, iako je do dogovora došlo, finansijski pritisak na voditeljku i dalje je ogroman. Prema navodima "Slobodne Dalmacije", Nikolina će morati da isplati stotine hiljada eura, a dodatnu težinu cijeloj situaciji stvara i postojeća hipoteka od čak 400.000 eura.

Vila na Šestinama bila jabuka razdora

Vila smještena u elitnom zagrebačkom naselju Šestine, koja se prostire na oko 400 kvadratnih metara i placu od 1.500 kvadrata, godinama je bila u žiži javnosti. Nekretnina je svojevremeno bila oglašena za prodaju po cijeni od 1,7 miliona eura, a upravo su u njoj Nikolina i Vidoje planirali zajednički život prije njegove iznenadne smrti u maju 2022. godine.

Vidi opis Nikolina Pišek mora da isplati Vidojevu ćerku: Postigla dogovor oko vile od 1,7 miliona, ostaje joj dug od 400.000 Vidoje Ristović i Nikolina Pišek Nikolina Pišek Nikolina Pišek sa suprugom Vidojem Ristovićem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Mondo - Petar Stojanović Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 4 4 / 4

Nakon što su sudski sporovi i zabilježbe otežavali njenu prodaju, voditeljka je donijela odluku da nekretninu izda. Kuću je iznajmila influenserki Morani Mamić, a mjesečna zakupnina iznosila je 8.000 eura.

Odrekla se umjetnina vrijednih 100.000 eura, ali dogovor propao

Podsjetimo, Nikolina je ranije pokušavala da zatvori sukob sa svekrom Viktorom Ristovićem, poznatijim kao Miša Grof, tako što je pristala da se odrekne skupocjenih umjetničkih djela iz stana na Vračaru.

Pojedini komadi iz te kolekcije vrijedili su i do 100.000 eura. Zauzvrat se očekivalo da Miša Grof odustane od potraživanja nad nekretninom u Zagrebu, ali dogovor nije bio ispoštovan i sudska zabilježba je ostala na snazi.

Vidi opis Nikolina Pišek mora da isplati Vidojevu ćerku: Postigla dogovor oko vile od 1,7 miliona, ostaje joj dug od 400.000 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 7 7 / 7

Sukob između bivših članova porodice postao je još oštriji kada je voditeljka iznela tvrdnje o psihičkom i fizičkom nasilju tokom braka sa pokojnim suprugom. Miša Grof je tada oštro reagovao i demantovao sve njene riječi:

"Ona njega da ostavi? Nikolina nikada nije htjela da ostavi Vidoja. On nju udario? Bože sačuvaj, zašto nije rekla ranije?"

On je tada iznio tvrdnju da su takve izjave povezane sa njenom navodnom novom vezom, što voditeljka nije potvrdila, dok je istovremeno branio porodična ulaganja u kuću na Šestinama i protivio se njenoj prodaji.

((Slobodna.dalmacija/MONDO)