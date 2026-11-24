Ekipa Monda Srbije uslikala je Dragana Jovanović u hit situaciji pred početak sjednice.
Konstitutivna sjednica Skupštine nastavlja se danas, a na dnevnom redu je odabir članova skupštinskih odbora i stalnih delegacija u međunarodnim institucijama.
Među prvima je, kao i uvijek, pristigao Dragan Gagi Jovanović, a ekipa Monda usnimila je hit scenu pred sam početak sjednice.
Jovanović je u jednom trenutku izašao iz sale, noseći u ruci nešto što je najprije izgledao kao daljinski upravljač.Izvor: MONDO
Potom je izašao ispred, a mnogi nisu bili sigurni da li je ipak u pitanju telefon ili neki drugi uređaj.
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