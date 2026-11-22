Pevačica Vesna Đogani progovorila o odnosu sa Vojažem i priznala da mu se ne bi javila ni ako se sretnu.
Pevačica Vesna Đogani progovorila je o svađi sa mladim muzičarem Vojažem i priznala da mu nije čestitala rođenje deteta, niti planira da mu se javi ako ga sretne.
"Nismo se videli i sreli", rekla je i otkrila da mu se ne bi javila kada bi se sreli:
"Ma ne. Dečko je postavio takav odnos. On je mlađi, on treba da priđe nama. Mi smo ipak ime. On još treba da se dokazuje. Svaka čast na sinu, mlad je. Želim mu sve najlepše. Kada su bebe u pitanju zaboravim na sve nesuglasilce, ali da prva prilazim ne", rekla je Vesna.
Poslušajte celu izjavu:
Vojaž im se nije javio
Podsetimo, Đole Đogani je ispričao da je sa suprugom Vesnom i Acom Lukasom putovao na nastup kada se u istom avionu našao i Vojaž. Đoleta je uvredilo to što im se mladi reper uopšte nije javio, zbog čega ga je nazvao "malim fićfirićem" i dodao da mu se ni on ni Nući ne dopadaju.
"Mi smo ipak ime": Vesna Đogani bez dlake na jeziku o svađi sa Vojažem, pa mu javno poslala poruku