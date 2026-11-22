Pevačica Vesna Đogani progovorila o odnosu sa Vojažem i priznala da mu se ne bi javila ni ako se sretnu.

Izvor: MONDO

Pevačica Vesna Đogani progovorila je o svađi sa mladim muzičarem Vojažem i priznala da mu nije čestitala rođenje deteta, niti planira da mu se javi ako ga sretne.

"Nismo se videli i sreli", rekla je i otkrila da mu se ne bi javila kada bi se sreli:

"Ma ne. Dečko je postavio takav odnos. On je mlađi, on treba da priđe nama. Mi smo ipak ime. On još treba da se dokazuje. Svaka čast na sinu, mlad je. Želim mu sve najlepše. Kada su bebe u pitanju zaboravim na sve nesuglasilce, ali da prva prilazim ne", rekla je Vesna.

Poslušajte celu izjavu:

Pogledajte 00:37 "Mi smo ipak ime": Vesna Dogani brutalno o sukobu sa Vojažem i pomirenju Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Vojaž im se nije javio

Podsetimo, Đole Đogani je ispričao da je sa suprugom Vesnom i Acom Lukasom putovao na nastup kada se u istom avionu našao i Vojaž. Đoleta je uvredilo to što im se mladi reper uopšte nije javio, zbog čega ga je nazvao "malim fićfirićem" i dodao da mu se ni on ni Nući ne dopadaju.