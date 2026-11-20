Lesli Vogel, majka Hejden Panetijer, otkriva da nije prisustvovala sahrani i ponovo optužuje bivšeg dečka za ćerkinu smrt.

Izvor: instagram/haydenpanettiere

Majka Hajden Penetijer, Lesli Vogel, priznala je da nije prisustvovala sahrani svoje ćerke i ponovo je optužila glumičinog bivšeg dečka da je doprineo njenoj preranoj smrti.

Vogel je u ponedeljak govorila za emisiju "Inside Edition" i istakla da se njihov odnos promenio kada je glumičina karijera krenula uzlaznom putanjom, iako su ranije bile bliske. Navela je da se sa ćerkom poslednji put čula oko godinu dana pre nego što je Hejden u avgustu preminula od slučajnog predoziranja.

U svojim memoarima iz 2026. godine, "This Is Me: A Reckoning", Panetijer je opisala napet odnos sa zahtevnom majkom i menadžerkom zbog koje je još od malih nogu imala osećaj da njena vrednost zavisi isključivo od glumačkog uspeha, dodajući da Vogel nakon prekida poslovne saradnje nije bila zainteresovana da održava kontakt.

"Provodile smo ogromnu količinu vremena zajedno sve do njene 16. godine, a onda su stvari počele da se menjaju kada je postala zaštitno lice velike hit serije 'Heroji'", rekla je Vogel.

Iako je bila pozvana na sahranu u Malibuu u septembru, odlučila je da ne ode.

"Znala sam da su neki od prisutnih želeli da veruju da sam užasna majka jer je Hajden bila ljuta i davala određene izjave. Jednostavno nisam želela da pravim dodatne tenzije. Verovatno je tako bilo najbolje", objasnila je ona, dodajući da uspomenu na ćerku čuva u svom domu u Severnoj Karolini, gde je napravila poseban kutak sa urnom u kojoj se nalazi deo Hajdeninog pepela. "Imala sam dva razgovora sa duhovnim medijumom kako bih stupila u kontakt sa Hajden i Džansenom", rekla je, pomenuvši i sina koji je 2023. godine preminuo od srčanog oboljenja.

Panetijer je u knjizi i intervjuima otvoreno govorila i o teškom zlostavljanju koje je trpela od bivšeg dečka Brajana Hikersona, koji je 2021. godine osuđen po dve tačke optužnice za nasilje u porodici. Upravo su Brajan i njegov brat Zak Hikerson bili prisutni kada je hitna pomoć pronašla glumicu bez svesti u iznajmljenoj kući u Grinvilu.

Vogel je i ranije javno krivila Hikersona za ćerkinu smrt, a sada je ponovila da "apsolutno" smatra da je on odgovoran.

"Učinila sam sve da joj na kraju sredim život i mislila sam da sjajno napredujemo. Išlo je veoma dobro, a onda je, nažalost, dozvolila Brajanu da je ponovo uvuče u svoj svet. Pronašla sam ogromnu kesu lekova koji se izdaju na recept, a na svima je pisalo ime Brajana Hikersona. Na baš svima", tvrdi ona.

Policija u Grinvilu je prošlog meseca saopštila da je istraga pokazala da je smrt zvezde serije "Nešvil" bila nesrećan slučaj i da je slučaj zatvoren, dok još uvek nije poznato da li je istraga Uprave za suzbijanje narkotika (DEA) i dalje aktivna.