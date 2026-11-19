Pevačica Vesna Vukelić Vendi je, gostujući u jednoj emisiji, rekla šta Sveto pismo kaže o samozadovoljavanju

Izvor: Instagram/printscreen

Nekadašnja rijaliti učesnica i pevačica Vesna Vukelić Vendi, pre dve godine je gostovala u emisiji Ispovesti, u kojoj se dotakla vere kojoj je posvećena, ali i grehovima.

Vendi je tokom tog gostovanja iznela stavove koji su vrlo brzo postali viralni na društvenim mrežama, a jednu od njih je danas podelila i na svom Instagram nalogu.

Pevačica je u tom snimku govorila o samozadovoljavanju, koje je ona nazvala "rukoblud", navodeći da je to prema Svetom pismu jedan od najvećih grehova.

"Na taj nači se suši kičma. Rukoblud? To je najveći greh. Suši se kičma čoveku i on tako usaha, on tako vene, ispumpava se, gubi silu u sebi".

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Pogledajte 00:19 Vesna Vukelić Vendi Izvor: Instagram/vendivesnavukelic Izvor: Instagram/vendivesnavukelic

"Ostavila sam ih da propadaju"

Vesna Vukelić Vendi, dugogodišnja nekrunisana kraljica Šabačkog vašara, nedavno je otkrila prave razloge zbog kojih ove godine publiku nije zabavljala pod čuvenom šatrom.

Iako su mnogi navikli da je upravo njen šou centralni događaj ove manifestacije, Vendi je jasno stavila do znanja da je stavila tačku na tu epohu, pre svega zbog izrabljivanja i nezahvalnosti sa kojima se susretala.

Vidi opis "Rukoblud je najveći greh": Vesna Vukelić Vendi šokirala u emisiji, rekla da se od samozadovoljavanja suši kičma (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Amigshow Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Amigshow Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Amigshow Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Amigshow Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Amigshow Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Amigshow Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Amigshow Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Amigshow Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Amigshow Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Amigshow Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Amigshow Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Amigshow Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Trenutno ne nastupam zbog finansijskog iskorišćavanja godinama unazad. Nezahvalnost, a merenje moje netrpeljivosti dok koske ne ostanu... Kad je došlo do toga, preokrenula sam igricu i ostavila ih da propadaju", poručila je pevačica u svom prepoznatljivom stilu, ne štedeći organizatore.

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