Predviđali da će krenuti stopama Lepe Lukić nakon pjesme "Naslednica": Evo gde je danas djevojčica iz njenog spota

Kraljica narodne muzike je 1994. godine snimila pjesmu "Naslednica" sa djevojčicom Ivanom Đorđević, koja je bila veliki hit.

Izvor: Youtube printscreen / Aleksander Angel (alexangel)

Lepa Lukić i (tada djevojčica) Ivana Đorđević privukle su dosta pažnje ovom emotivnom pesmom, te ne čudi što se Ivana potom neko vrijeme bavila muzikom.

Sa Lepom je pjevala stihove "Briši, briši suze s lica ja sam tvoja naslednica". Ivana je imala podršku Lukićeve da zaista postane njena naslednica, a i kritičari su joj predviđali uspješnu karijeru.

Prisetimo se pjesme:

Lepa Lukić Naslednica pesma Izvor: Youtube / Lepa Lukic

Sudbina ju je odvela drugim putem

"Ja ne znam da li ima srećnije djevojčice od mene što me je kraljica narodne muzike Lepa Lukić proglasila nasledicom, što me pravim putem uvodi u posao koji ja volim da radim, i to dokazuje da teta Lepa nije nimalo pakosna ni ljubomorna žena", izjavila je tada Ivana.

Ivana je tek ponekad pjevala, ali se često vraćala žanru Lepe Lukić. "Ja volim da pjevam i ove modernije pjesme, ali više volim stare, izvorne pjesme, leže mi obje vrste", istakla je ona.

Lepa Lukić i Ivana Đorđević Pesma naša umret neće Izvor: Youtube / Aleksander Angel

Prije desetak godina, odlučila je da se potpuno povuče iz svijeta muzike, a mediji su prije nekoliko godina pisali da je danas vlasnica frizerskog salona u Opovu.

Bivša zvijezda Granda, Nikola Savić, nedavno je objavio Instagram priču sa Ivanom Đorđević na kojoj možemo vidjeti kako "Naslednica" danas izgleda:

Izvor: Instagram printscreen / nindzaaaaaaa

(Nova.rs / MONDO)