Komšije Vojića Ćetkovića bez dlake na jeziku progovorile o glumcu: O Slobodi rekli jedno, dotakli se i ćerki

Vojin Ćetković, poznati glumac, ostao je skroman i blizak svojim korijenima, često se vraća u Kruševac zbog majke.

Izvor: YouTube/screenshot/Agape - Aleksandar Gajšek

Glumac Vojin Ćetković odrastao je u Kruševcu, a komšije i prijatelji iz djetinjstva otkrili su kako glumac izgleda privatno, daleko od kamera i reflektora. Prema riječima mještana, Ćetković se ni pored velike slave nije promijenio, ostao je prizeman, a u rodni kraj sada dolazi još češće kako bi obišao majku nakon smrti oca Čede.

Domaći mediji posjetili su Kruševac i obišli porodični dom poznatog glumca. U velikoj dvospratnoj kući sa lijepo uređenim dvorištem i ljetnjikovcem danas živi Vojinov mlađi brat sa svojom porodicom, kao i njihova majka Slobodanka.

Komšije su za porodicu imale samo riječi hvale, a posebno za njegovog glumca.

"On je naš dobar i poznat glumac, supruga mu je normalna, uredna žena, družili smo se i na slavama kada je ona dolazila. Porodičan čovjek, ništa sa visine, dobri ljudi", ispričao je jedan od komšija.

"Dolazi često zbog majke"

Mještani navode da Vojin tokom godišnjih odmora u Kruševac dolazi sa suprugom i kćerkama bliznakinjama koje su već porasle, dok inače navraća sam i nakratko.

"Kad su godišnji odmori, oni dolaze, dolazi sa suprugom i bliznakinjama, porasle su, a ovako dolazi sam, na brzinu i sad ovo oko majke. Dobri su to ljudi, Čeda, njegov otac je bio dobar čovjek, tetka Beba je isto dobra, izveli su ih na pravi put", dodale su komšije.

Komšija Zvonimir se prisjetio i zajedničkih trenutaka iz mlađih dana:

"Običan čovjek, drugar, kao da nije glumac i da nije poznat. Mnogi se izdignu u visine, naročito za rodni kraj, a on je dobar. Nisam ni znao da je glumac, ja volim basket i on je tu dolazio, igrali smo".

Miljenik djevojčica i profesora iz školskih dana

Glumčeva drugarica iz školskih dana, Mirjana, otkrila je da je Ćetković još u tinejdžerskim danima znao da će gluma biti njegov životni poziv. Pored sporta i glumačkog talenta, bio je izuzetno popularan među djevojčicama.

"Vojin je oduvijek znao da će biti glumac. Lijepo smo sarađivali, družili se, imali smo i radio emisiju, Vojin je uvijek imao pored stasa i taj radiofoničan glas, bio je i sportista, ljubitelj djevojčica. Dejvojčice su voljele njega, a i on njih", prisjetila se Mirjana.

"Bez obzira na popularnost on je ostao jedan dobar drug, prijatelj koga se rado srećem, koji je tu da ponudi pomoć i naravno da mi budemo ponosni na njegove uspjehe".

Evo kako je nekada izgledao:

Izvor: Blic/ MONDO