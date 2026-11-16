Dolores Aveiro, majka Kristijana Ronalda, priznala da se raduje zbog poraza Portugala, smatrajući da njenom sinu nije ukazana dostojna počast.

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Majka Kristijana Ronalda, Dolores Aveiro, smatra da Fudbalski savez Portugala nije odao dužno priznanje Kristijanu Ronaldu i priznaje da joj je drago zbog poraza reprezentacije od Danske u Ligi nacija (1:4).

"Naravno da je bio tužan. Prevarili su ga. I ja sam tužna. Neka su izgubili, tako im i treba. Baš sam se obradovala. Počast je trebalo da mu se oda u njegovom prisustvu, a ne bez njega. Naša počast biće ovdje, u Sportingu. Oni ga ovde cijene. U reprezentaciji ga nisu poštovali, čak ni njegovi saigrači", izjavila je pred novinarima.

Kao i Kristijano, i Dolores Aveiro je bila tužna zbog načina na koji je održana ceremonija u Bragi, gde "CR7" nije bio prisutan. Ona je nekoliko puta ponovila da veruje da će Sporting znati da se oprosti od Kristijana, kada to Savez nije umio, i s tim u vezi već je u ponedeljak prisustvovala svečanosti na stadionu "Žoze Alvalade".

U domu prvog Kristijanovog tima je "Dnevni centar stadiona" zvanično ponio ime Dolores Aveiro, a u organizaciji udruženja "Lavovi Portugala". Ronaldova majka je tim povodom izrazila želju da klub sa Alvaladea preuzme na sebe odavanje priznanja njenom sinu za sve što je uradio za portugalski fudbal, kad već to Savez nije umeo da učini onako kako je porodica zamislila.

Upitana da prokomentariše odnos između svog sina i selektora Žorža Žezusa, Dolores Aveiro je samo kratko odgovorila novinarima: "Isti je kao vaš"

Ronaldov ružan kraj u Portugalu

Kristijano je ove jeseni samoinicijativno napustio reprezentaciju Portugala nakon što mu je selektor Žorž Žezus navodno u privatnom razgovoru najavio da će igrati, pa ga je onda uzalud zagrijavao čitavo poluvrijeme.

"CR7" je u tome vidio veliko nepoštovanje i zatim je objavio i veliko saopštenje. U njemu je između ostalog naveo i to da Žezus nije htio da poštuje dogovor o pomirenju i da prizna svoju grešku. Trebalo je da javno kaže da je Ronaldo zaslužio tretman poput najvećih igrača svih vremena, Pelea i Maradone, ali nije, pa mu je CR7 i to zamjerio.

Na kraju, jedino što je definitivno je to da je Kristijano Ronaldo definitivno završio svoju karijeru u Portugalu poslije skoro četvrt vijeka (23 godine) nastupa za "A" tim, 234 odigrane utakmice, 146 golova i osvojenih titula prvaka Evrope i Lige nacija.