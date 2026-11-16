Nacrt amandmana 23 i 24 na Ustav Crne Gore, usvojen je danas na sjednici Skupštine Crne.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tim nacrtima je propisano da se mora obaviti provjera integriteta kandidata za mandatar i članove Vlade i da se svi propisi koji tretiraju tu materiju moraju donositi dvotrećinskom većinom u parlamentu.

Za ove nacrte, na današnoj sjednici Skupštine glasalo je 54 poslanika, dok niko nije bio protiv.

Predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božović, poslanica Nove srpske demokratije (NSD), je, na početku rasprave u parlamentu, ukazala da je to skupštinsko tijelo usvojilo nacrt amandmana, te da ako se danas bude imao dovoljan broj "ruku", sjutra će biti raspisan javni poziv od 30 dana na kome će svi subjekti moći da daju mišljenje, sugestije i predloge, pišu Vijesti.

Nakon toga, Ustavni odbor se izjašnjava o predlozima, priprema konačan predlog i šalje ga plenumu.

Predlog izmjena Ustava, koji je podnijela Vlada, traži da se provjera integriteta propiše najvišim pravnim aktom.

Ovaj predlog provjeru integriteta izričito vezuje za utvrđivanje rizika od sukoba interesa i preduzimanje mjera za njihovo otklanjanje. To znači da samo postojanje rizika ne bi automatski diskvalifikovalo kandidata da “konkuriše” za mjesto u izvršnoj vlasti.

Da bi se Ustav izmijenio, potrebno je napraviti tri koraka. Prvo se podnosi i usvaja predlog za promjenu odredbi tog akta, zatim slijedi izrada i utvrđivanje nacrta amandmana, a završna faza je izglasavanje predloga akta o izmjeni Ustava. Za "štrikliranje" svake od tih stavki potrebna je dvotrećinska većina - podrška najmanje 54 parlamentarca.

Zakonodavni dom je, ovim glasanjem, završio drugi korak.