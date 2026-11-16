Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podnijelo je optužni predlog protiv specijalnog tužioca Saše Čađenovića zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Optužni predlog protiv tog, sada suspendovanog tužioca, predat je nakon završenog izviđaja, a tereta ga da od 2016. 2021. godine nije vršio svoju dužnost u postupku pokrenutom protiv šest osoba zbog s nedozvoljenog prelaska granice i krijumčarenja ljudi, pa je time nastupila zastara.

"Specijalno državno tužilaštvo je, nakon završenog izviđaja, Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici podnijelo optužni predlog protiv okrivljenog S.Č., specijalnog tužioca u tom tužilaštvu, sada udaljenog od dužnosti zbog vođenja drugog krivičnog postupka, jer je utvrđeno da postoji osnovana sumnja da je učinio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Dodaju da mu se optužbom stavlja na teret da u periodu od 2016. do 2021. godine, nije vršio svoje službene dužnosti kao specijalni tužilac u Specijalnom državnom tužilaštvu, u krivičnom postupku koji je pokrenuo protiv šest okrivljenih i za krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, pa je njegovom krivicom, usljed toga što u postupku nije preduzimao procesne radnje, nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja, zbog čega se protiv okrivljenih, za pomenuto krivično djelo, krivični postupak po zakonu ne može nastaviti", saopšteno je iz SDT, javljaju Vijesti.