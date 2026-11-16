Za hiljadu litara kravljeg mlijeka predatog registrovanoj mljekari, beranski stočari dobijaće od Opštine 180 eura premije, umjesto dosadašnjih 90. Za istu količinu kozjeg mlijeka premija raste sa 100 na 200 eura.

Izvor: Youtube/Screenshot/Todd’s Kitchen

Skupština opštine Berane jednoglasno je 10. novembra usvojila izmjene Odluke o subvenciji za otkup mlijeka. Na predlog Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu, premija za kravlje mlijeko povećana je sa devet na 18 centi po litru, a za kozje sa 10 na 20 centi. Pravo na subvenciju imaju proizvođači sa teritorije opštine Berane koji sirovo mlijeko isporučuju registrovanim mljekarama u Crnoj Gori, prenose Vijesti.

Sekretarijat je povećanje premija obrazložio rastom troškova proizvodnje, zbog kojeg su se, kako navode, stočari koji se bave proizvodnjom mlijeka našli u teškoj situaciji. U lokalnoj upravi očekuju da će veća subvencija olakšati poslovanje proizvođačima koji već isporučuju mlijeko i podstaći druge da se bave tom proizvodnjom.

"Sa povećanjem naše premije sigurni smo da će im ovo značajno povećanje značiti i pružiti sigurnost u narednom periodu, a samim tim i olakšati život u ruralnim sredinama. Opština Berane će subvencije uplaćivati na žiro račun poljoprivrednih proizvođača, na osnovu izvještaja mljekara o otkupljenim količinama mlijeka za prethodni mjesec. Donošenjem Odluke nastavio bi se trend rasta otkupa mlijeka na teritoriji naše Opštine, što bi doprinijelo razvoju stočarstva, a samim tim i mljekarskog sektora", piše u obrazloženju predloga odluke, pišu Vijesti.

Sekretar za poljoprivredu i vodoprivredu Dejan Martinović ocijenio je da bi veće premije mogle da budu i korak ka brendiranju lokalnog mliječnog proizvoda.

Za premije za mlijeko prošle godine odobreno je 8.714 eura, oko 680 eura manje nego 2024. U izvještaju o radu predsjednika Opštine i lokalne uprave za 2025. evidentirano je 18 izvještaja o otkupu. Godinu ranije Sekretarijat je primio 19 izvještaja, od kojih 12 od mljekare "Šimšić Mont milk" iz Danilovgrada i sedam od beranskog preduzeća "Zdravko Com".