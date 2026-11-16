Iz Studentske liste poručuju da će se tim pitanjem baviti nadležne institucije nakon formiranja vlade.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Studentska lista poručila je danas da je slučaj "Ribnikar" veoma važno pitanje i da će se njime, kao i daljom sudbinom masovnog ubice iz osnovne škole baviti nadležne institucije po formiranju nove vlade.

"Ovo je veoma važno pitanje, kojim će se baviti nadležne institucije kada ih oslobodimo, nakon formiranja Vlade", odgovorili su na FoNetov upit iz Studentske liste.

Upit je uslijedio nakon što je Ninela Radičević, majka A.N., djevojčice ubijene u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", poručila da nove vlasti i pravosudne institucije moraju da odgovore šta planiraju da preduzmu u slučaju "Ribnikar", posebno kada je riječ o trajnom smještaju ubice, koji narednog ljeta puni 18 godina.

"Glavno pitanje za bilo koju vlast koja se sad nalazi na tom mjestu jeste da li je država donijela do sada neki zakon, zato što mi već tri i po godine nemamo rešenje šta da rade s njim, ne postoji trajni smještaj za takvu vrstu počinioca. Šta se radi na tome?", upitala je Ninela Radičević u razgovoru za FoNet.

Ona je podsjetila da ubica, nakon punoljetstva, više neće moći da boravi u Klinici za neurologiju i dječju psihijatriju.

"On sledećeg ljeta puni 18 godina. Znači, on ne može ni da bude, sve i da hoće, na dječjoj psihijatriji i neurologiji. Šta će da radi s njim? Je l' ima država rešenje? Šta vi planirate tačno s tim monstrumom da uradite", upitala je Ninela Radičević.

Ona je ocijenila da slučaj "Ribnikar" više nije u fokusu javnosti i institucija, pa ni pravosuđa koje je, kako se u poslednje vrijeme govori, počelo da otvara brojne predmete iz fioka, ali ne i slučaj masovnog ubistva u beogradskoj osnovnoj školi.

Prema njenim riječima, u javnosti postoji utisak da je sve riješeno, iako porodice žrtava i dalje čekaju odgovore na brojna pitanja.

"Stvarno dolazim do zaključka da naš slučaj 'Ribnikar' više nikoga ne zanima ili se smatra da je sve uređeno kako treba. Stvarno je puna tišina po pitanju 'Ribnikara'", rekla je Ninela Radičević.

Ninela Radičević je upozorila da bi nejasnoće u postupanju institucija mogle da dovedu do prebacivanja odgovornosti između stare i nove vlasti.

"Hajde, nova vlast će da krivi staru. Stara vlast će da kaže ne znam ja, evo pitajte ove za koje ste birali 25. oktobra. Nešto se ovdje meni ne sviđa u celoj priči. Ne znam da li sam i paranoična kada se radi o problematici s kojom se nosim već tri i po godine, ali vrlo sam skeptična prema cijeloj stvari", rekla je ona.

Govoreći o pravosudnom postupku protiv roditelja dječaka koji je počinio zločin, ukazala je na to da porodice već godinu dana čekaju odluku Apelacionog suda u parničnom postupku, dok se od majske presude u krivičnom postupku do novembra, kako je navela, ništa nije dogodilo.

"Nikom ništa, to niko ne pominje", navela je Ninela Radičević.

(FoNet/Mondo)