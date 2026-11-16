"Donijeli su kante i polili": Kamere snimile dvojicu muškaraca kako pale džip Prijoviće i Filipa

Prema riječima jednog od komšija, na snimcima se jasno vidi kako dvojica muškaraca prilaze automobilu i polivaju ga zapaljivom tečnošću.

Izvor: Pink.rs

Dvojica zasad nepoznatih muškaraca navodno su sinoć zapalila automobil Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića na parkingu ispred njihove porodične kuće na Bežanijskoj kosi, a prema informacijama do kojih smo došli, sigurnosne kamere zabilježile su čitav incident.

Kako saznaju domaći mediji, napadači su navodno donijeli dvije kante sa zapaljivom tečnošću, kojom su polili luksuzni džip poznatog estradnog para, nakon čega je vozilo zahvatio plamen.

Policija je tokom noći obavila uviđaj, a od građana koji imaju video-nadzor preuzeti su snimci sigurnosnih kamera. Prema riječima jednog od komšija, na snimcima se jasno vidi kako dvojica muškaraca prilaze automobilu i polivaju ga zapaljivom tečnošću.

Vatra se ubrzo proširila i na automobil parkiran neposredno pored džipa Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića, a oštećeno je i obližnje drvo.

"Mi smo kolateralna šteta"

Naša ekipa je na licu mjesta zatekla i muškarca čijoj supruzi pripada drugo vozilo koje je oštećeno u požaru. On je za naš portal otkrio da je njegova porodica pretrpjela štetu iako njihov automobil nije bio meta napada.

"To je auto moje žene, nije moj. Mi smo kolateralna šteta. Vidjećemo kako će ova šteta da se reguliše. Moja supruga će danas da da izjavu u policiji. Neprijatna je situacija, ali kamere su sve snimile i sve se jasno vidi. Njih dvojica su donijeli kante i polili", rekao je on.

Prema njegovim tvrdnjama, snimci sa nadzornih kamera mogli bi da budu ključni za identifikaciju muškaraca koji su izazvali požar.

Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti incidenta, kao i na identifikaciji osoba koje se dovode u vezu sa paljenjem automobila.

Bonus video: