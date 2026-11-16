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Prve slike zapaljenog džipa Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića: Policija čuva kuću, roletne spuštene

Prve slike zapaljenog džipa Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića: Policija čuva kuću, roletne spuštene

Autor Jelena Sitarica
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Džip u vlasništvu Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića zapaljen je noću na Bežanijskoj kosi, ispred njihovog porodičnog doma.

Prve slike zapaljenog džipa Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića: Policija čuva kuću, roletne s Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Vijest da je zapaljen džip koji je u vlasništvu pjevačice Aleksandre Prijović i njenog supruga Filipa Živojinovića šokirala je sinoć srpsku javnost, a sada su se pojavile i prve fotografije nakon incidenta.

Podsjetimo, džip je bio parkiran ispred njihovog porodičnog doma na Bežanijskoj kosi, a plamen je zahvatio i vozilo pored.

Izvor: Pink.rs

Jutros ulaz u porodični dom obezbjeđuju pripadnici policije, a roletne na prozorima kuće su spuštene.

Policijski službenici ubrzo su počeli da obavljaju uviđaj i prikupljaju tragove koji bi mogli da pomognu u rasvjetljavanju svih okolnosti ovog incidenta.

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović napustili su svoju vilu u jednom trenutku i izašli na ulicu, kako bi razgovarali sa policijom. Oboje su, kako je prenio Telegraf, djelovali veoma zabrinuto. Aleksandra Prijović je nervozno šetala i držala za glavu, dok je Filip grlio i bio uz nju.

Za sada još uvijek nema zvaničnih informacija o tome kako je došlo do incidenta.

Pogledajte i kako izgleda prelijepa vila u kojoj živi par:

(Pink.rs/MONDO)

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Tagovi

Aleksandra Prijović Filip Živojinović zapaljen automobil

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