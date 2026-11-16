Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici saopštilo je danas da je odredilo zadržavanje N.K. zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici na štetu svoje vanbračne supruge.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Naime, osnovano se sumnja da je N.K. dana 14. novembra 2026. godine, oko 22,00 časova, u porodičnoj kući, u prisustvu djeteta, više puta fizički napao svoju vanbračnu suprugu, te istoj uputio riječi prijetnje po njen život i bezbjednost", ističe se u saopštenju.

Iz podgoričkog ODT-a su dodali da je N.K. zadržan zbog opasnosti od ponavljanja djela, jer psihičko i fizičko nasilje, prema riječima oštećene, traje duži vremenski period, pišu Vijesti.