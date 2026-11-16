Ana Radulović dobila poklon od 2 miliona: Novog dečka krije od javnosti, a sad podigla prašinu objavom (Foto)

Voditeljka se odmah pohvalila na Instagramu poklonom izabranika.

Izvor: Instagram oprintscreen / ana.radulovic

Voditeljka Ana Radulović nedavno je priznala da je ponovo zaljubljena, a sada se na mrežama pohvalila iznenađenjem koje joj je priredio njen novi izabranik.

Ona se pohvalila novim Roleksom, a uz snimak je stavila crveno srce.

Izvor: Instagram oprintscreen / ana.radulovic

U pitanju je Rolex Datejust 41, u kombinaciji čelika i žutog zlata. Cijena ovog sata je od 17.000 do 19.000 eura, što je oko 2 miliona dinara ili više.

Od kako je voditeljka objavila snimak poklona, komentari se samo ređaju, a nema sumnje da joj mnogi i zavide zbog skupocjenog iznenađenja.

Izvor: Instagram oprintscreen / ana.radulovic

Preduzetnik osvojio srce Ane Radulović

Ana Radulović, podsjetimo, navodno je ponovo srećna u ljubavi nakon što je njeno srce osvojio imućni i uspješni preduzetnik.

Njen novi partner drži je kao malo vode na dlanu, ispunjava joj sve želje i već ju je obradovao luksuznim putovanjima i skupocjenim poklonima.

Nakon razvoda od pjevača Mirčeta Radulovića i neuspjele veze koja je uslijedila potom, Ana Radulović je duže vrijeme planirala da uživa u samoći, ali joj je susret sa zgodnim biznismenom navodno potpuno promijenio planove, kako se uveliko priča.

Par je nedavno boravio u Španiji i Italiji, gdje je preduzetnik preuzeo sve troškove na sebe.

Pogledajte još fotografija voditeljke: