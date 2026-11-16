Džip, koji je zapaljen večeras na Bežanijskoj kosi, bio je parkiran prekoputa njihove kuće.

Izvor: Kurir

Muzičkoj zvijezdi Aleksandri Prijović i njenom suprugu, kompozitoru Filipu Živojinoviću, večeras je, kako saznaje "Blic", zapaljen automobil ispred doma u Beogradu.

Vidi opis Zapaljen džip ispred kuće Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića: Policajci i vatrogasci na Bežanijskoj kosi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Kurir Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 9 / 9 AD

Džip koji je zapaljen večeras na Bežanijskoj kosi bio je parkiran prekoputa njihove kuće.

Policija i vatrogasci su odmah izašli na lice mjesta.

(Blic/MONDO)