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Zapaljen džip ispred kuće Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića: Policajci i vatrogasci na Bežanijskoj kosi

Zapaljen džip ispred kuće Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića: Policajci i vatrogasci na Bežanijskoj kosi

Autor Jovana Milićević
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Džip, koji je zapaljen večeras na Bežanijskoj kosi, bio je parkiran prekoputa njihove kuće.

Zapaljen džip ispred kuće Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića: Policajci i vatrogasci na Bežan Izvor: Kurir

Muzičkoj zvijezdi Aleksandri Prijović i njenom suprugu, kompozitoru Filipu Živojinoviću, večeras je, kako saznaje "Blic", zapaljen automobil ispred doma u Beogradu.

Džip koji je zapaljen večeras na Bežanijskoj kosi bio je parkiran prekoputa njihove kuće.

Policija i vatrogasci su odmah izašli na lice mjesta.

(Blic/MONDO)

Tagovi

zapaljen automobil Aleksandra Prijović Filip Živojinović

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