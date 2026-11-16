Džip, koji je zapaljen večeras na Bežanijskoj kosi, bio je parkiran prekoputa njihove kuće.
Muzičkoj zvijezdi Aleksandri Prijović i njenom suprugu, kompozitoru Filipu Živojinoviću, večeras je, kako saznaje "Blic", zapaljen automobil ispred doma u Beogradu.
Zapaljen džip ispred kuće Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića: Policajci i vatrogasci na Bežanijskoj kosi
Džip koji je zapaljen večeras na Bežanijskoj kosi bio je parkiran prekoputa njihove kuće.
Policija i vatrogasci su odmah izašli na lice mjesta.
(Blic/MONDO)