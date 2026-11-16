Osnovno državno tužilaštvo u Rožajama saopštilo je da je u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći poginuo suvozač u kombiju – državljanin Kosova E.M. (47).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Dana 15. novembra ove godine, oko 15,45 časova, na magistralnom putu Rožaje – Berane, u mjestu Dedeići, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je smrtno stradao E.M. iz Peći, dok su A.M (19) iz Peći i N.O. (55) iz Bijelog Polja, povrijeđeni i isti su transportovani u Kliničko bolnički centar u Beranama, radi ukazivanja ljekarske pomoći i trenutno su van životne opasnosti”, saopšteno je iz ODT Rožaje, piše CdM.

Kako se navodi, do nezgode je došlo kada je A.M kao vozač kombi vozila registarskih oznaka 03 908-JS krećući se iz pravca Berana u pravcu Rožaja, u kojem je E.M bio kao suvozač, iz za sada neutvrđenih razloga, prešao na suprotnu kolovoznu traku, kojom se iz pravca Rožaja kretalo putničko motorno vozilo marke Range Rover, registarskih oznaka BP BS 799, a kojim je upravljao N.O, gdje je došlo do čeonog udara pomenutih vozila.

“Tijelo smrtno stradalog je upućeno na Odjeljenje za sudsku medicinu Kliničkog centra u Podgorici, radi vršenja obdukcije”, kazali su iz ODT Rožaje, javlja CdM.

Uviđaj je obavio dežurni državni tužilac i vještak saobraćajne struke uz učešće službenika Uprave policije-OB Rožaje.

“Postupak izviđaja je u toku”, zaključili su.