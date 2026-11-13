Isplivao snimak Slobode Mićalović sa glumcem: Na plaži mame uzdahe u kupaćem, Andrija Milošević odmah reagovao

Sloboda Mićalović i Viktor Savić odlučili su da iskoriste tople novembarske dane za kupanje u moru, a snimak koji je glumac podijelio na Instagramu privukao je veliku pažnju.

Izvor: Instagram/_njezz_

Sloboda Mićalović i Viktor Savić iskoristili su tople novembarske dane za bijeg na more, gdje su se bez razmišljanja prepustili uživanju u morskoj vodi. Viktor je na društvenim mrežama objavio snimak njihovog kupanja, a prizor je privukao brojne reakcije.

Inače su dugogodišnji prijatelji, a poznato je da često provode vrijeme zajedno i putuju. Ovoga puta odlučili su da iskoriste lijepo vrijeme i okupaju se, iako je sredina novembra.

Pogledajte snimak koji je Viktor objavio:

Glumica je pred ulazak u vodu skinula bademantil i pokazala crni jednodjelni kupaći kostim koji je istakao njenu figuru, dok je Viktor za ovu priliku pokazao mišićavo tijelo. Oboje su potom uskočili u more i uživali u kupanju.

Snimak je Savić objavio na svom Instagram profilu uz kratak opis: "Petak 13."

Njihov potez ubrzo je privukao pažnju pratilaca, a među prvima se oglasio i glumac Andrija Milošević.

"El ladno i slano?", napisao je on.