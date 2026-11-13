Državljanin Uzbekistana S. I. (21) uhapšen je na Aerodromu "Nikola Tesla" nakon što je na izlazu iz Srbije pokušao da podmiti graničnog policajca.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave granične policije, a po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su državljanina Uzbekistana S. I. (21), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo davanje mita.

S. I. je, kako se sumnja, prilikom granične kontrole na Aerodromu "Nikola Tesla" na izlazu iz Srbije, ponudio novac policijskom službeniku Uprave granične policije kako ne bi izvršio službenu radnju koju je morao da izvrši, saopštio je MUP.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu sproveden nadležnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.