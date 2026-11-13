Kako su saopštili, njihov poslanički klub predao je predlog u skupštinsku proceduru 30. oktobra, a njime se traži hitno vraćanje ranije poreske stope.

Izvor: Kabinet Predsjednika Opštine Ulcinj

Crne Gore koji dolaze sa teritorije naše opštine, kako iz redova parlamentarne većine tako i iz opozicije, da podrže Predlog izmjena Zakona o PDV-u koji je naš poslanički klub predao u skupštinsku proceduru 30. oktobra, prenosi Dan.

Ovim predlogom traži se hitno vraćanje stope PDV-a na usluge smještaja u ugostiteljskim objektima sa sadašnjih 15 na sedam odsto.

Odluka Vlade da od 1. januara 2025. godine više nego udvostruči ovu poresku stopu dovela je Crnu Goru u poziciju da ima treći najveći PDV na smještaj u Evropi. Za razliku od zemalja regiona i Mediterana koje poreskim olakšicama podstiču svoj turizam, Crna Gora je svojim privrednicima nametnula teret koji direktno ugrožava pripremu i konkurentnost predstojeće turističke sezone.

Posljedice ovakve odluke najteže pogađaju upravo Ulcinj, grad u kojem turizam nije samo jedna od privrednih grana, već glavni izvor prihoda za hiljade porodica, hotelijera, zakupaca plaža i izdavalaca privatnog smještaja.

Zbog skoka PDV-a na 15 odsto, ulcinjski turistički poslenici su prinuđeni da biraju između dva loša rješenja: da posluju sa gubitkom ili da podignu cijene smještaja, čime direktno tjeraju goste na druga tržišta. Istovremeno, ovakva politika guši one koji rade legalno i pošteno izmiruju obaveze, dok dodatno podstiče sivu ekonomiju i neregistrovani smještaj.

S obzirom na to da je naš zakonski predlog već upućen nadležnom skupštinskom odboru, pred poslanicima iz Ulcinja je jasan i konkretan ispit odgovornosti. Pozivamo ih da ovog puta partijske direktive i podjele na vlast i opoziciju ostave po strani i stanu u zaštitu egzistencije svojih sugrađana.

Smanjenje PDV-a na sedam odsto donosi višestruku korist za sve građane Crne Gore, a za naše Ulcinjane znači očuvanje radnih mjesta, stabilnije prihode lokalne privrede i sigurniju budućnost najvažnije privredne grane našeg grada. Očekujemo da poslanici iz Ulcinja u parlamentu pokažu da im je interes našeg grada iznad svega.