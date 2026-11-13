Da li je smrt Kristiana Josipa Periša mogla biti spriječena? Jedan od osumnjičenih tehničara ranije je prijavljen zbog gušenja vezanog pacijenta jastukom.

Izvor: Youtube/RTL/Facebook / Atletski klub Agram/Printscreen

Jedan od četvorice medicinskih tehničara osumnjičenih za teško ubistvo bivšeg atletičara Kristiana Josipa Periša (32) u zagrebačkoj Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru bio je prijavljen zbog nasilja nad drugim pacijentom gotovo devet mjeseci prije Periševe smrti. Uprkos krivičnoj prijavi, istraga nije otvorena, a osumnjičeni je nastavio da radi u bolnici.

Riječ je o 22-godišnjem Noi Hrenaru, protiv kojeg je još 26. januara 2026. godine podnesena krivična prijava zbog sumnje da je udarao i gušio jastukom pacijenta vezanog za bolnički krevet.

Prema pisanju portala Novosti, svjedok koji je prijavio raniji napad prepoznao je istog medicinskog tehničara na fotografijama nasilja nad Perišem.

Na snimku nadzorne kamere iz slučaja Periš vidi se kako Hrenar drži jastuk na licu pacijenta koji je kasnije preminuo.

Pacijenta navodno gušio jastukom i prijetio mu smrću

Krivična prijava iz januara odnosi se na događaj od 18. decembra 2025. godine, kada je, prema iskazu očevica R. T., medicinski tehničar oko jedan čas poslije ponoći napao pacijenta T. u bolničkoj sobi.

Pacijent je u tom trenutku bio vezan za krevet.

Prema navodima iz prijave, tehničar ga je udarao i gušio jastukom približno pet minuta.

Oko pola sata kasnije navodno se vratio u sobu i ponovio napad, ponovo udarajući pacijenta po licu i pritiskajući mu jastuk na lice.

Pacijent je tokom oba napada bio vezan i nije mogao da se odbrani.

U krivičnoj prijavi navodi se i da mu je medicinski tehničar zaprijetio riječima:

„Ako pisneš o ovome, ubiću te.“

Narednog jutra napadnuti pacijent rekao je svjedoku da se plaši tehničara i da zbog toga ne želi da prijavi nasilje.

Svjedok prijavio nasilje, ali istraga nije otvorena

Očevidac R. T. obratio se advokatu Ivanu Vrdoljaku, koji je 26. januara podnio krivičnu prijavu protiv tada nepoznatog medicinskog tehničara.

Prema navodima iz prijave, svjedok je o incidentu obavijestio i medicinsko osoblje bolnice.

Tvrdi da je nasilje prijavio kompletnom timu tokom vizite, kojoj je prisustvovalo najmanje šest do sedam osoba, a posebno je o svemu upoznao primarijusa dr A. O.

Advokat Vrdoljak potvrdio je za Index da je njegov klijent nakon podnošenja prijave ispitan u policiji, kao i svjedok iz bolničke sobe.

Međutim, prema njegovim riječima, kriminalističko istraživanje nije sprovedeno, niti je otvorena istraga.

Vrdoljak nije mogao da potvrdi da li je policija ispitala i napadnutog pacijenta, jer podnosilac krivične prijave nema pravo na tu informaciju.

Advokat je zatražio i hitno prepoznavanje osumnjičenog medicinskog tehničara, budući da je svjedok tvrdio da može da ga identifikuje.

Ta radnja, prema njegovim navodima, nikada nije sprovedena.

„Ta je radnja nužna kako bi se identifikovalo o kome se radi. Na osnovu toga, ali i okolnosti da je tehničar kasnije mjesecima viđan kako normalno radi, možemo zaključiti da policija, DORH i bolnica nisu adekvatno reagovali, ako su uopšte reagovali“, izjavio je Vrdoljak za Novosti.

Dodao je da je već prilikom podnošenja prijave naglasio da je žrtva osoba sa duševnim smetnjama, a osumnjičeni službena osoba, zbog čega je smatrao da je bilo neophodno hitno postupanje.

Bolnica navodno čekala tužbu

Prema tvrdnjama svjedoka koje je prenio njegov advokat, o prijavljenom nasilju više puta je razgovarao sa ljekarom A. O.

Ljekar mu je, kako tvrdi, odgovorio da bolnica neće preduzimati ništa dok ne stigne tužba.

„Meni to govori da ljekar u gušenju i udaranju vezanog pacijenta ne vidi ništa problematično, inače bi nešto preduzeli. Takvo ponašanje šokira svaku normalnu osobu“, rekao je Vrdoljak.

Ove tvrdnje otvorile su pitanje postupanja bolnice i nadležnih institucija nakon prijave nasilja, posebno zbog činjenice da je medicinski tehničar nastavio da radi sa pacijentima.

Periš preminuo nakon brutalnog postupanja medicinskog osoblja

Kristian Josip Periš preminuo je 21. oktobra 2026. godine u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan.

Prema policijskom opisu snimka video-nadzora, medicinski tehničari su ga udarali, koljenima mu pritiskali vrat i držali jastuk na licu.

Nasilje se, prema istim informacijama, nastavilo i nakon što je Periš prestao da pruža otpor.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu saopštilo je 8. novembra da je četvorici medicinskih tehničara osumnjičenih za teško ubistvo određen istražni zatvor.

Među njima je i Noa Hrenar, koji se dovodi u vezu sa ranije prijavljenim napadom na drugog pacijenta.

U vrijeme ranije prijavljenog nasilja bolnicom je rukovodila Majda Grah.

Ona je za vršioca dužnosti direktorice Klinike za psihijatriju Sveti Ivan imenovana 29. oktobra 2025. godine, na sjednici Upravnog vijeća na kojoj je sa dužnosti razriješen dotadašnji direktor Vladimir Grošić.

To znači da je Grah bila na čelu ustanove i 18. decembra 2025. godine, kada se, prema krivičnoj prijavi, dogodio napad na vezanog pacijenta.

Majda Grah je nakon otkrivanja detalja slučaja podnijela ostavku.

Ranija prijava nasilja, koja nije rezultirala otvaranjem istrage, pokrenula je pitanje da li je smrt Kristiana Josipa Periša mogla biti spriječena da su nadležne institucije i bolnica ranije reagovale.

Za sada nije utvrđeno da li bi drugačije postupanje nakon januarske prijave spriječilo kasnije ubistvo.