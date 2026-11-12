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Mercedes razmatra zatvaranje fabrika u Njemačkoj: Obustavljene sve nove investicije

Mercedes razmatra zatvaranje fabrika u Njemačkoj: Obustavljene sve nove investicije

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Mercedes-Benc razmatra zatvaranje fabrika u Njemačkoj zbog visokih troškova rada. Uprava je odlučila da obustavi nove investicije u njemačke pogone.

Mercedes razmatra zatvaranje fabrika u Njemačkoj: Obustavljene sve nove investicije Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Njemački proizvođač automobila "Mercedes-Benc" razmatra zatvaranje fabrika u Njemačkoj, izjavila je član upravnog odbora Britana Siger.

Ona je rekla u intervjuu objavljenom na veb-stranici kompanije da je "Mercedes-Benc" primoran da konkretno i detaljno ispita koje lokacije u Njemačkoj još može sebi da priušti i da ih održava.

"Svi želimo da, po svaku cijenu, izbjegnemo zatvaranje postrojenja. Nažalost, sada moramo da se pozabavimo ovom opcijom na konkretniji način", dodala je Sigerova.

Brz dogovor sa sindikatima i predstavnicima zaposlenih o paketu otpremnina malo je vjerovatan, prenijela je agencija DPA.

Direktor proizvodnje Mihael Šibe izjavio je da nije moguće ulagati u Njemačkoj s obzirom na trenutne strukture troškova i da je izvršni odbor zajednički odlučio da obustavi sve dalje investicije u fabrike u ovoj zemlji.

Troškovi rada u Njemačkoj su u nekim slučajevima pet puta veći nego u pogonima u Istočnoj Evropi, sa sličnim razlikama u administrativnim troškovima, ukazao je Šibe.

On je prije nekoliko sedmica najavio da će dvije fabrike u Njemačkoj biti zatvorene ako se troškovi ne smanje.

"Mercedes" se posljednjih godina suočava sa padom prodaje i smanjenjem profita.

Tagovi

mercedes fabrika zatvaranje Njemačka

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