Odveli je na ljekarski pregled, kažnjena 1.000.000 dinara: Skandal pred finale Elite, Anita izlazi bez honorara

Učesnica rijalitija "Elita", Anita Stanojlović, suočila se sa ozbiljnom kaznom nakon što je tokom odlaska na ljekarski pregled prekršila pravila takmičenja.

Izvor: Youtube printscreen/ Zadruga

Anita je juče napustila imanje kako bi obavila redovnu kontrolu trudnoće u klinici koju posjećuje, ali je ispred zdravstvene ustanove došlo do situacije koja je izazvala hitnu reakciju produkcije.

Prema navodima, u čitav događaj umiješana je njena bliska saradnica koja je navodno poslala svoju majku ispred klinike.

Tom prilikom Anita je, kako se tvrdi, dobila informacije iz spoljnog svijeta, što predstavlja ozbiljno kršenje pravila rijalitija.

Produkcija nije dugo čekala sa reakcijom, pa je Veliki šef donio odluku o oštroj sankciji.

"Zbog kontakta sa osobom van rijalitija i primanja informacija iz spoljnog svijeta, Anita Stanojlović kažnjena je sa čak milion dinara, koji će joj biti odbijeni od honorara."

(Pink, MONDO)