Isplivale stare slike Lare Čolić (20): Smuvala Šarićevog sina, a evo kako je izgledala pre korekcija (Foto)

Mlada Lara Čolić mlađa sestra influenserke Une Čolić i ćerka legendarnog Zdravka Čolića, navodno se podvrgla nehirurškim intervencijama.
Lara Čolić, mlađa kćerka Zdravka Čolića, posljednjih dana je u žiži javnosti nakon što je podijelila fotografiju na kojoj pozira u zagrljaju Alekse Šarića, sina Darka Šarića, kojem je javno tepala „ljubavi“.
Njihova prisnost izazvala je brojne komentare, a o mlađoj Čolićevoj nasljednici i ranije se dosta govorilo upravo zbog njenog izgleda i načina života.
Kako se ranije pisalo, Lara je odlučila da određene detalje na svom licu dovede do željenog izgleda, pa je tako najprije korigovala usne, a potom i nos.
„Pjevačeva mlađa kćerka popunila je usne hijaluronskim filerima, a pored toga popunila je i nos kako bi svoj izgled dovela do savršenstva“, tvrdio je nedavno izvor za Informer.
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