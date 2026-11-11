Isplivale stare slike Lare Čolić (20): Smuvala Šarićevog sina, a evo kako je izgledala pre korekcija (Foto)

Mlada Lara Čolić mlađa sestra influenserke Une Čolić i ćerka legendarnog Zdravka Čolića, navodno se podvrgla nehirurškim intervencijama.

Izvor: Instagram/laraacollic

Lara Čolić, mlađa kćerka Zdravka Čolića, posljednjih dana je u žiži javnosti nakon što je podijelila fotografiju na kojoj pozira u zagrljaju Alekse Šarića, sina Darka Šarića, kojem je javno tepala „ljubavi“.

Njihova prisnost izazvala je brojne komentare, a o mlađoj Čolićevoj nasljednici i ranije se dosta govorilo upravo zbog njenog izgleda i načina života.

Kako se ranije pisalo, Lara je odlučila da određene detalje na svom licu dovede do željenog izgleda, pa je tako najprije korigovala usne, a potom i nos.

„Pjevačeva mlađa kćerka popunila je usne hijaluronskim filerima, a pored toga popunila je i nos kako bi svoj izgled dovela do savršenstva“, tvrdio je nedavno izvor za Informer.

Pogledajte i ove slike Lare Čolić: