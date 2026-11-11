Njihovim imenovanjem kompletiran je sastav Savjeta RTV Podgorica, čime su obezbijeđeni uslovi za nesmetan rad ovog tijela.

Izvor: Skupština glavnog grada

Odbornici Skupštine Glavnog grada podržali su predlog da Dragan Ljutić i Žarka Korać budu imenovani za članove Savjeta RTV Podgorica. Za ovu odluku glasalo je 28 odbornika, protiv su bila 22, dok je jedan odbornik bio uzdržan.

Njihovim imenovanjem kompletiran je sastav Savjeta RTV Podgorica, čime su obezbijeđeni uslovi za nesmetan rad ovog tijela.

Na nastavku današnje sjednice lokalnog parlamenta razmatrano je i više drugih predloga odluka i zaključaka, o kojima je rasprava vođena tokom prethodna dva zasijedanja, prenosi RTV Podgorica.

Među usvojenim aktima našla se inicijativa za unapređenje razvoja sporta i sportske infrastrukture u Podgorici, kao i informacija o stanju sportske infrastrukture u vlasništvu Glavnog grada koja je ustupljena sportskim klubovima, te o stanju klubova čiji je osnivač Glavni grad.

Odbornici su podržali i odluku kojom se uređuje ograničavanje oglašavanja na imovini i u institucijama Glavnog grada.

Usvojena je i odluka o refundaciji dijela troškova postupka medicinski potpomognute oplodnje, nakon što prethodno nijesu prihvaćeni amandmani gradonačelnika Saše Mujovića. Podršku odbornika dobio je i predlog o subvencionisanju dijela troškova usluge produženog boravka.

Lokalni parlament izglasao je i ukidanje ranije odluke kojom su fudbalski teren i klupske prostorije u Tološima bili ustupljeni na korišćenje FK „Crvena Stijena“.

Usvojen je i Lokalni akcioni plan za zaštitu osoba sa invaliditetom od diskriminacije i unapređenje jednakosti, kao i Akcioni plan Glavnog grada za podršku žrtvama nasilja za period od 2026. do 2028. godine.

Podršku je dobila i informacija o poslovnim prostorima u vlasništvu Glavnog grada koji su dati na korišćenje ili ustupljeni fizičkim licima radi umjetničkog stvaralaštva i obavljanja kulturnih djelatnosti.

Kada je riječ o kadrovskim pitanjima, odbornici su prvo usvojili predlog o prestanku mandata dosadašnjem vršiocu dužnosti direktora Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice Daliboru Zečeviću, a potom i odluku da on ponovo bude imenovan na tu funkciju, do izbora novog direktora.

Na sjednici je izglasano i imenovanje žirija za dodjelu Nagrade „19. decembar“, kao i komisije koja će odlučivati o dodjeli Studentske nagrade Glavnog grada za 2026. godinu.

Odbornici su, takođe, usvojili predlog rješenja o formiranju Komisije za praćenje realizacije projekta „Velje brdo“.