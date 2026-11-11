Govoreći o poziciji Crne Gore, istakao je da mala država, poput ostalih zemalja Balkana, mora prvenstveno voditi računa o sopstvenim interesima i regionalnim odnosima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nekadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ocijenio je da će se kroz odnos Srbije prema Crnoj Gori, Evropskoj uniji i Kosovu najbolje vidjeti da li su aktuelne promjene u toj državi suštinske ili predstavljaju samo smjenu vlasti. Poručio je da Crna Gora mora iskoristiti političke prilike koje joj se otvaraju, raditi na obnovi povjerenja, ali i sa oprezom pratiti poteze susjedne države, prenosi CdM.

Govoreći o aktuelnim međunarodnim odnosima, Đukanović je ocijenio da već godinama svjedočimo padu kvaliteta političkog djelovanja, što se, prema njegovim riječima, posebno odražava na geopolitičke prilike i međunarodni pravni poredak uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata.

“Mislim da svjedočimo slobodnom padu kvaliteta politike ukupno, uključujući i geopolitiku, i da to traje već godinama. Drugo, kao posljedica toga, svjedočimo potpunom urušavanju međunarodnog pravnog poretka, koji je sazdan na vrijednostima uspostavljenim nakon Drugog svjetskog rata i na međunarodnom pravu”, kazao je Đukanović.

On smatra da se međunarodni odnosi sve više udaljavaju od principa multilateralizma i sistema Ujedinjenih nacija, dok jačaju autokratski modeli upravljanja i pokušaji rješavanja sporova upotrebom sile.

“Kao da se legitimiše siledžijstvo, pravo velikog na svoju žrtvu. Ako se ta tendencija ne stavi pod kontrolu, plašim se kakav će biti geopolitički epilog”, kazao je on.

Ipak, Đukanović je ukazao na određene ohrabrujuće političke promjene, navodeći poraze pojedinih političkih snaga koje su zastupale takve pristupe, uz nadu da bi se to moglo odraziti i na prilike u regionu.

“To može imati određene refleksije i na naš region. Nadajmo se da u tom kontekstu možemo tumačiti i nedavne rezultate izbora u Srbiji”, rekao je Đukanović.

Govoreći o poziciji Crne Gore, istakao je da mala država, poput ostalih zemalja Balkana, mora prvenstveno voditi računa o sopstvenim interesima i regionalnim odnosima. Kao jedan od najvećih problema izdvojio je nedostatak odgovornosti u vođenju državne politike, piše CdM.

“Veliki problem vidim u tome što Crna Gora danas nema onaj nivo odgovornosti u državnoj politici koji je nužan da bi kao nova država, bez obzira na njeno dugo istorijsko trajanje, uspješno prevazišla izazove sa kojima se suočava, posebno imajući u vidu veoma složen geopolitički kontekst”, rekao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora mora prepoznati prilike koje joj se pružaju, učiti iz prethodnih političkih grešaka i raditi na ponovnom uspostavljanju povjerenja, ali bez zanemarivanja odnosa sa susjedima.

“Zato moramo pravilno iskoristiti šanse koje nam se ukazuju. Te šanse su u demokratskom društvu uvijek na izborima. Greške se plaćaju, naučene lekcije su dragocjene, a ponavljanje grešaka se zove glupost”, smatra Đukanović.

Posebno se osvrnuo na odnose Crne Gore i Srbije, ocjenjujući da su oni najkomplikovaniji zbog dubokih istorijskih korijena i dugogodišnjih političkih nesuglasica.

“Nažalost, kako se meni čini, Srbija pokazuje istrajnost u vođenju državne politike zasnovane na Garašaninovim načertanijima. Uz nekoliko kratkih intermeca srpskih liberala i Zorana Đinđića sve ostalo je kontinuitet takve političke misli”, smatra Đukanović.

Zbog toga, kako je naveo, posljednje političke promjene u Srbiji ne treba dočekivati sa pretjeranim očekivanjima, već pažljivo procijeniti njihove stvarne domete.

Odgovarajući na pitanje da li je u Srbiji došlo do promjene režima ili promjene državne politike, Đukanović je kazao da će se odgovor dobiti kroz konkretne poteze nove vlasti, posebno u odnosu prema Crnoj Gori, Evropskoj uniji i Kosovu.

“Riječ je o iskonstruisanoj nacionalističkoj tezi o ugroženosti Srba u regionu, uključujući i Crnu Goru, čime se pokušava legitimisati pravo državne politike Srbije da uređuje odnose u susjednim državama, narušava njihov suverenitet i opasno ugrožava stabilnost regiona”, kazao je Đukanović.

On je naglasio da bi Srbija, ukoliko želi da se jasno opredijeli za evropski put, morala uskladiti svoju spoljnu i bezbjednosnu politiku sa Evropskom unijom, uključujući i odnos prema ruskoj agresiji na Ukrajinu.

“Veliko je pitanje, ako stvari posmatramo otvorenih očiju, ima li danas potencijala za takvu promjenu u Srbiji”, kazao je Đukanović, dodajući da bi ga iskreno obradovalo ukoliko Srbija odluči da se u potpunosti okrene evropskim integracijama.

Kao još jedan važan pokazatelj budućeg pravca srpske politike izdvojio je odnos prema Kosovu. Smatra da će upravo to pitanje pokazati da li je Srbija spremna da se okrene budućnosti ili će nastaviti da se politički opterećuje prošlošću, prenosi CdM.

Đukanović je kazao da razumije istorijske i emotivne veze srpskog naroda sa Kosovom, ali je ukazao na potrebu prihvatanja političke realnosti i posljedica ranijih odluka.

“Ali ne razumijem kada se iz svega toga isključuje realna politika. I krupne greške u njoj. Jer politika je dovela do stanja koje danas imamo. Pogrešna politika, u kontinuitetu — jugoslovenska i politika Srbije — sa finalom koje se dogodilo 1999. godine, ratom sa NATO savezom”, ocijenio je Đukanović.

On je podsjetio da je rat završen potpisivanjem Kumanovskog sporazuma, te da, prema njegovom mišljenju, Srbija mora prihvatiti posljedice tadašnje politike i usmjeriti se na budućnost.

“Najbolje ćete učiniti ako prvog dana svog mandata kažete da ovo nije vrijeme za rat, jer je on završen i da je vama pripalo vrijeme u kojem je stigla faktura za izgubljeni rat. Na taj način pomoći ćete ljudima da pravilnije razumiju realnost i izazove sa kojima se Srbija suočava”, smatra Đukanović.

Govoreći o političkom liderstvu, ocijenio je da ono ima posebnu težinu u društvima Zapadnog Balkana, gdje emocije i istorijsko nasljeđe često utiču na političke odluke.

“Tu samo pomaže mudro liderstvo. I tu odgovornost mora preuzeti novo državno rukovodstvo, koje mora pomoći ljudima da pravilno razumiju i ono što se dogodilo i ono što nas čeka”, rekao je on.

Đukanović smatra da bi odgovornija politika Srbije, zasnovana na evropskim vrijednostima i dobrosusjedskim odnosima, donijela značajno olakšanje Crnoj Gori i cijelom regionu.

“I to je razlog za radovanje, jer će se u tom slučaju sve države regiona brže pridružiti Crnoj Gori u EU. Ako se to ne dogodi, ako se nastavi sa dosadašnjim tumačenjem istorije i politike, onda se plašim da ćemo samo nastaviti da gubimo vrijeme, jer ćemo se u susjednim državama, počev od Crne Gore i dalje suočavati sa dodatnim izazovima”, zaključio je Đukanović.