Mikavica je kazao da su tokom sastanka razmijenjeni argumenti, ali da Vlada i premijer Milojko Spajić ostaju pri ranije predstavljenom konceptu povećanja minimalnih zarada.

Izvor: printscreen/youtube/podcast/bankarcrnagora

Predsjednik Unije poslodavaca, Slobodan Mikavica, saopštio je nakon sastanka sa predstavnicima Vlade da izvršna vlast ne odustaje od prvobitno predloženog modela povećanja minimalnih zarada, dok predlozi poslodavaca o minimalnoj zaradi od 800 i 1.000 eura, uz postepeno uvođenje reforme tokom narednih godinu dana, nijesu prihvaćeni.

Mikavica je kazao da su tokom sastanka razmijenjeni argumenti, ali da Vlada i premijer Milojko Spajić ostaju pri ranije predstavljenom konceptu povećanja minimalnih zarada, prenose Vijesti.

„Razmijenili smo argumentaciju, Vlada i premijer i dalje ostaju na striktnoj primjeni Euro modela u onom obimu i nivoima minimalnih zarada koji su objavljeni u startu“, izjavio je Mikavica.

On je najavio da bi u narednih 15 dana trebalo da bude održan novi sastanak sa premijerom, kojem bi prisustvovao prošireni sastav Unije poslodavaca. Cilj je da predstavnici različitih privrednih sektora i zainteresovane strane iznesu mišljenja i stavove o predloženom modelu.

Mikavica je istakao da pojedine kompanije podržavaju ponuđeno rješenje, posebno zbog najavljenog smanjenja doprinosa, ali da će konačan stav Unije zavisiti od mišljenja njenog članstva.

„Pojedine kompanije su možda zadovoljne ovim pristupom i ovim olakšicama, odnosno smanjenjem doprinosa. Kako ćemo se mi opredijeliti, znaćemo nakon sastanka koji ćemo imati, sa premijerom ili bez njega, odnosno u širem sastavu. Članstvo je to koje treba da iznese svoje stavove i zauzme dalje pregovaračke pozicije“, rekao je Mikavica.

Poručio je da poslodavci ostaju otvoreni za dijalog i postizanje dogovora, ali je naveo i da „Euro model“ neće biti tema naredne sjednice Socijalnog savjeta, koji okuplja predstavnike Vlade, poslodavaca i sindikata.

Prema njegovim riječima, predlog poslodavaca da minimalne zarade iznose 800 i 1.000 eura, kao i da se reforma sprovodi postepeno tokom godinu dana, nije dobio podršku Vlade.

„Naš predlog da to bude 800 i 1.000 eura im nije prihvatljiv, kao ni postepena implementacija u narednih godinu dana. Oni imaju svoju viziju i sigurni su da će ova metoda dati najbolje efekte za zaposlene i privredu u narednom periodu. Na nama je da sve još jednom razmotrimo, zauzmemo stav i konačno se izjasnimo“, kazao je Mikavica.

Na sastanku se razgovaralo i o mjerama podrške privredi. Generalna sekretarka Unije poslodavaca, Suzana Radulović, izrazila je očekivanje da predložene mjere budu konkretne i ekonomski značajne za kompanije.

Sastanku su, pored premijera Milojka Spajića i predstavnika privrede, prisustvovale i ministarka rada, socijalnog staranja i brige o porodici Naida Nišić.

Podsjetimo, premijer Milojko Spajić je 17. septembra predstavio „Euro model“, prema kojem bi minimalna zarada za zaposlene na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem iznosila 1.000 eura, za one sa srednjim obrazovanjem 1.250 eura, dok bi zaposleni na radnim mjestima sa visokim obrazovanjem primali minimalno 1.400 eura.

Kako je tada najavljeno, primjena ovog ekonomskog programa trebalo bi da počne 1. januara naredne godine.