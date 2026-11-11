Naučnici otkrili da su mačke sličnije bebama nego što mislimo: Od 4 tipa mačke, jedan je posebno zanimljiv

Iako mačke često doživljavamo kao hladne i samo povremeno umiljate, istraživači su utvrdili da je njihov unutrašnji život znatno kompleksniji nego što se na prvi pogled čini.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mačke često djeluju rezervisano. Ponekad traže pažnju, a već u sljedećem trenutku ponašaju se kao da žele da ih ostavimo na miru. Povučene su, osim u trenucima kada odluče da budu u središtu zbivanja. Tim istraživača iz Japana proučavao je upravo to kolebanje između povučenosti i otvorenosti i otkrio da su mačke u nekim aspektima slične ljudskim bebama, piše Vice.

Ličnost mačaka

Naučnici sa Univerziteta u Kjotu sproveli su istraživanje u kojem je učestvovalo 300 vlasnika mačaka. Kako bi proučili ličnost mačaka, koristili su upitnike koji se inače upotrebljavaju za procjenu temperamenta beba. Rezultati istraživanja objavljeni su u naučnom časopisu PLOS One.

Iako mačke često doživljavamo kao hladne i samo povremeno umiljate, istraživači su utvrdili da je njihov unutrašnji život znatno kompleksniji nego što se na prvi pogled čini. Analiza podataka ukazala je na četiri jasna tipa ličnosti: izrazito društvene, društvene, plašljive i stidljive.

Neočekivana sličnost s bebama

Posebno je zanimljiva bila grupa stidljivih mačaka, koje su istovremeno pokazivale strah i snažnu potrebu za istraživanjem. Takvo ponašanje odražava klasičnu stidljivost karakterističnu za ljudsku odojčad. To je situacija uporediva s bebom koja vas posmatra, a zatim se povuče čim joj se približite. U ovoj kategoriji najzastupljeniji su bili mužjaci i mačke koje su ranije živjele na ulici.

Glavna autorka studije, Madoka Hatori, ističe da razumijevanje ovih tipova ličnosti može pomoći vlasnicima i azilima. U razgovoru za Gizmodo otkrila je da je njena naučna radoznalost počela rano – već sa šest godina testirala je da li je njena kućna mačka ljevoruka.

Hatori objašnjava da se zahvaljujući ovim saznanjima mačke koje se skrivaju više ne bi smjele posmatrati isključivo kao "plašljive". Možda im ne bi trebalo nametati interakciju. Umjesto toga, potrebno im je dati vrijeme i prostor da se opuste u društvu, slično kao što je to ponekad potrebno i ljudima.

(Mondo.rs)