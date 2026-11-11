Džoni Dep se vraća u "Pirate sa Kariba"? Dizni ga odjavio u jeku skandala, o njegovom odgovoru sad bruji cijeli svijet

Džoni Dep, legendarni Džek Sperou iz serijala "Pirati sa Kariba", navodno bi ponovo mogao da zaplovi Crnim biserom

Izvor: YouTube/Disney

Glumac Džoni Dep je prije više od 20 godina uskočio u čizme pirata Džeka Speroua i osvojio svijet. Snimljeno je pet filmova, a onda je 2018. godine kao bomba odjeknula vijest da je dobio otkaz od Diznija.

U decembru iste godine, Depova bivša supruga Amber Herd objavila je tekst u listu Vašington post u kojem je sebe opisala kao žrtvu porodičnog nasilja. Iako nije navela Depovo ime, Dizni je samo nekoliko dana kasnije odlučio da prekine saradnju sa njim na šestom nastavku "Pirata sa Kariba" kako bi izbjegao negativan publicitet.

Sličan potez povukao je i studio Warner Bros, koji je od Depa zatražio da napusti ulogu Gelerta Grindelvalda u serijalu "Fantastične zvjeri" nakon što je glumac 2020. godine izgubio sudski spor za klevetu u Velikoj Britaniji.

Tokom suđenja u SAD 2022. godine, koje je na kraju dobio, Dep je izjavio da se osjeća izdanim od strane Diznija. Tada je poručio da se ne bi vratio ulozi kapetana Džeka Speroua "ni da mu ponude 300 miliona dolara i milion alpaka".

Ipak, na premijeri filma "Ebenizer" u Velikoj Britaniji, Dep je potvrdio da je otvoren za povratak ulozi kapetana Džeka Speroua u Diznijevoj franšizi "Pirati sa Kariba", ali ima i sopstvene uslove.

Dep je rekao da bi se rado ponovo udružio sa dugogodišnjim producentom franšize Džerijem Brukhajmerom, mada bi njegovo učešće zavisilo od pravca u kojem će se priča razvijati, prenosi N1.

Pirati sa Kariba

Izvor: mts/YouTube

"Ako stvari budu tačno tamo gdje treba da budu kada je riječ o tome kako će se zaokružiti franšiza ‘Pirati sa Kariba’... jedino što zaista želim jeste da učestvujem u tome da se ona završi na bolji način. Sutra bih otišao da radim sa Brukhajmerom, šta god da je u pitanju. Nije važno... ako je to Džeri, vjerujem mu. Imamo duboko prijateljstvo", rekao je on.

Dep se prvi put pojavio u ulozi Speroua u filmu "Pirati sa Kariba: Prokletstvo Crnog bisera" iz 2003. godine, ostvarivši ulogu koja mu je donijela nominaciju za Oskara za najboljeg glumca.

Potom se vratio u filmovima „Tajna škrinje”, "Na kraju svijeta”, "Na čudnim plimama” i "Salazarova osveta”, a svih pet filmova zajedno zaradilo je više od 4,5 milijardi dolara širom svijeta.

Brukhajmer je i dalje zainteresovan za Depov povratak, a ranije je potvrdio da je razgovarao sa glumcem o njegovom učešću u šestom filmu.

U razgovoru za Entertejment vikli 2025. godine je objasnio da bi odluka na kraju zavisila od kvaliteta scenarija.

„Ako mu se dopadne kako je uloga napisana, mislim da bi pristao. Sve zavisi od onoga što je na papiru, kao što svi znamo... Još radimo na scenariju. Želimo da snimimo film. Samo moramo da dobijemo pravi scenario. Još nismo sasvim stigli do toga, ali smo blizu”, naveo je Brukhajmer.

Sljedeći nastavak razvija se već nekoliko godina, a na scenariju radi Džef Natanon, koji je prethodno napisao „Pirate sa Kariba: Salazarova osveta”.

(Mondo.rs)