Anastasija je rešila da napravi mali predah od svakodnevne rutine i priušti sebi veče za opuštanje.
Anastasija Ražnatović privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama novim fotografijama iz španske prestonice, gde je pokazala besprekoran stajling za noćni provod.
Pevačica Anastasija Ražnatović već neko vreme živi u Madridu sa suprugom, fudbalerom Nemanjom Gudeljom, i njihovim sinom Ilijanom. Otkako se ostvarila u ulozi majke, mlada zvezda se znatno ređe oglašava na društvenim mrežama, maksimalno posvećena porodičnom životu i novim obavezama.
"Mama u izlasku": Brutalno izdanje Anastasije Ražnatović, pozirala u providnoj košulji i komentari se samo nižu
Ipak, Anastasija je rešila da napravi mali predah od svakodnevne rutine i priušti sebi veče za opuštanje. Na svom Instagram nalogu podelila je niz fotografija koje su odmah pokrenule lavinu pozitivnih reakcija.
"Mama u izlasku"
Za ovu priliku odabrala je efektnu crnu providnu košulju, dok su šminka, kosa i širok osmeh zaokružili njeno večernje izdanje.
Uz seriju slika kratko i ponosno je poručila: "Mama u izlasku".
"Mama u izlasku": Brutalno izdanje Anastasije Ražnatović, pozirala u providnoj košulji i komentari se samo nižu
Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj
Pratioci nisu štedeli komplimente na račun njenog izgleda, ističući da blista i da joj nova životna uloga izuzetno prija.