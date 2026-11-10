"Mama u izlasku": Brutalno izdanje Anastasije Ražnatović, pozirala u providnoj košulji i komentari se samo nižu

Anastasija je rešila da napravi mali predah od svakodnevne rutine i priušti sebi veče za opuštanje.

Izvor: Instagram/raznatovicanastasija

Anastasija Ražnatović privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama novim fotografijama iz španske prestonice, gde je pokazala besprekoran stajling za noćni provod.

Pevačica Anastasija Ražnatović već neko vreme živi u Madridu sa suprugom, fudbalerom Nemanjom Gudeljom, i njihovim sinom Ilijanom. Otkako se ostvarila u ulozi majke, mlada zvezda se znatno ređe oglašava na društvenim mrežama, maksimalno posvećena porodičnom životu i novim obavezama.

Ipak, Anastasija je rešila da napravi mali predah od svakodnevne rutine i priušti sebi veče za opuštanje. Na svom Instagram nalogu podelila je niz fotografija koje su odmah pokrenule lavinu pozitivnih reakcija.

"Mama u izlasku"

Za ovu priliku odabrala je efektnu crnu providnu košulju, dok su šminka, kosa i širok osmeh zaokružili njeno večernje izdanje.

Uz seriju slika kratko i ponosno je poručila: "Mama u izlasku".

Pratioci nisu štedeli komplimente na račun njenog izgleda, ističući da blista i da joj nova životna uloga izuzetno prija.