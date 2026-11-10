Ministar pravde Bojan Božović poručio je da Crna Gora ne može izručiti svoje državljane pravosudnim organima Albanije, jer između dvije države ne postoji bilateralni ugovor koji to omogućava.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Domaći državljanin ne može biti izručen organima gonjenja ili pravosudnim organima Albanije, saopštio je ministar pravde Bojan Božović.

Podsjetimo, predsjednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković osuđen je u Albaniji na tri godine zatvora zbog fotografije koju je prije nekoliko godina objavio iz Skadra, uz trobojku i poruku: „Pozdrav svima iz drevnog srpskog grada Skadra“.

Međutim, pokušaj političke dramatizacije slučaja desio se na konferenciji za medije na kojoj je Dajković izrazio strah da bi ga crnogorske vlasti mogle izručiti Albaniji, označavajući kao "izdajnike" one koji bi to pokušali. Tako je slučaj, koji ima jasno pravno objašnjenje, dobio obilježja političkog performansa.

Komentarišući mogućnost izručenja crnogorskih državljana Albaniji, Božović je pojasnio da između dvije države ne postoji bilateralni ugovor koji reguliše izručenje sopstvenih državljana.

"Između Crne Gore i Republike Albanije nije zaključen bilateralni ugovor o međusobnom izručenju sopstvenih državljana. Shodno opštim načelima međunarodnog krivičnog prava i domaćem zakonodavstvu, domaći državljanin ne može biti izručen organima gonjenja ili pravosudnim organima Albanije", kratko je rekao Božović za TV E.

Postupak protiv Dajkovića pokrenut je zbog sumnje da je fotografijom i pratećom porukom počinio krivično djelo podsticanja mržnje, za koje ga je teretilo albansko tužilaštvo.