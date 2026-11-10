Njegov rival u borbi za ulazak u finale biće Hakan Karagoz iz Turske.

Izvor: MONDO

Kik-bokser Nemanja Čađenović plasirao se u polufinale Evropskog prvenstva u Skoplju.

Član Budućnosti je jednoglasnom odlukom sudija na poene savladao Albanca Endrija Nuhaja.

Njegov rival u borbi za ulazak u finale biće Hakan Karagoz iz Turske.

Čađenović je aktuelni vicešampion svijeta.

U srijedu će u ring ostala dva crnogorska reprezentativca. Viktora Borozana (do 67 kg) očekuje meč sa Serhijem Rusnakom iz Ukrajine, dok će protivnik Viktoru Dukiću (+ 91 kg) biti Albert Ugrinčić iz Bosne i Hercegovine.