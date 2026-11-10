Njegov rival u borbi za ulazak u finale biće Hakan Karagoz iz Turske.
Kik-bokser Nemanja Čađenović plasirao se u polufinale Evropskog prvenstva u Skoplju.
Član Budućnosti je jednoglasnom odlukom sudija na poene savladao Albanca Endrija Nuhaja.
Njegov rival u borbi za ulazak u finale biće Hakan Karagoz iz Turske.
Čađenović je aktuelni vicešampion svijeta.
U srijedu će u ring ostala dva crnogorska reprezentativca. Viktora Borozana (do 67 kg) očekuje meč sa Serhijem Rusnakom iz Ukrajine, dok će protivnik Viktoru Dukiću (+ 91 kg) biti Albert Ugrinčić iz Bosne i Hercegovine.