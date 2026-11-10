Bivša Harisa Džinovića danas slavi rođendan: Svi su u čudu zbog njenih godina, Đina joj prva čestitala (Foto)

Melina Džinović uživa sa milionerom iz Britanije za kog se nedavno udala, a danas ima specijalan razlog za slavlje.

Izvor: YouTube/ K1 Televizija

Poznata modna kreatorka i bivša supruga pjevača Harisa Džinovića, Melina Džinović, proslavila je 45. rođendan, a nakon kraha braka i zvaničnog razvoda od muzičke zvijezde, kreatorka je u potpunosti okrenula novi list i napustila Srbiju.

Novi život započela je u Monaku, gdje se skrasila i udala za imućnog partnera, uživajući u privatnosti i luksuzu daleko od regionalnih medija i domaće javnosti.

Mnogi ostanu u nevjerici kada čuju broj njenih godina, prije svega zbog njenog mladolikog izgleda, besprekorne linije i njegovanog lica.

"Moj oslonac, uzor i sigurnost"

Povodom posebnog dana, u ponoć se na društvenim mrežama oglasila njena ćerka Đina Džinović, koja je uz zajedničku fotografiju uputila majci reči pune ljubavi i zahvalnosti:

"Draga moja majkić, danas je moj omiljeni dan u godini, dan kada si se ti rodila. Ti si toliko jedna hrabra i jaka žena da ti se divim iz dana u dan. Što sam starija, sve više shvatam koliko si jedna izuzetna žena. I što više odrastam, to sam ponosnija što baš tebe mogu da zovem svojom majkom... Ne postoje riječi kojima bih mogla da opišem koliko te volim, koliko ti se divim i koliko sam zahvalna Bogu što mi je baš tebe podario. Ti si moj najveći oslonac, moja sigurnost, moj uzor i osoba od koje svakoga dana učim šta znači biti dostojanstvena, dobra i puna ljubavi!”

Izvor: Instagram/djinadzinovic