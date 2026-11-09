Ćerka Zdravka Čolića u vezi sa sinom Darka Šarića: Isplivala prva fotka, ne kriju koliko su zaljubljeni (Foto)

Emotivna objava Lare Čolić na Instagramu otkriva njen novi odnos sa Aleksom, sinom poznatog biznismena.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Antonio Ahel / ATA Images/Instagram printscreen / laraacollic

Ljubavni život ćerke legendarnog pjevača Zdravka Čolića, Lare Čolić, ponovo je u žiži interesovanja! Ona je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju koja je otkrila da je zaljubljena, a njen novi izabranik je Aleksa, sin Darka Šarića.

Mlada naslednica muzičke zvijezde nije mnogo govorila o svojoj ljubavi, ali je jednom kratkom porukom pokazala koliko joj znači muškarac pored kog je emotivno srećna i ispunjena.

Uz fotografiju je na engleskom jeziku napisala "My love", odnosno "Moja ljubav", i njega označila, čime je jasno stavila do znanja kakve emocije gaji prema svom izabraniku.

Pogledajte kako izgledaju zajedno:

Iako Lara ne krije da je zaljubljena, čini se da joj nije cilj da svaki detalj svoje veze dijeli sa javnošću. Ipak, ovoga puta napravila je izuzetak i odlučila da na društvenim mrežama pokaže muškarca koji joj je osvojio srce. Njena kratka, ali emotivna objava bila je dovoljna da pokrene brojne reakcije i zainteresuje javnost, naročito zbog porodice iz koje dolazi njen izabranik.

Aleksa je sin Darka Šarića, koji je pravosnažno osuđen u postupcima koji se odnose na trgovinu narkoticima, zbog čega je ova ljubavna priča dobila dodatnu pažnju. Ipak, za Laru je, sudeći po njenoj objavi, najvažnije ono što osjeća prema muškarcu sa kojim je u vezi, a ne pažnja koju njihova romansa izaziva zbog poznatih prezimena.

Čolina naslednica već godinama privlači pažnju svojim objavama na Instagramu, gdje pratiocima redovno otkriva djelić svakodnevice, putovanja, druženja i trenutaka u kojima uživa. Iako je odrasla uz jednog od najvećih muzičkih umjetnika na ovim prostorima, Lara se nije opredijelila za javnu karijeru, već živi život daleko od estradnih reflektora.

Međutim, kada je riječ o ljubavi, očigledno je da ni ona nije imuna na zaljubljivanje, a sada je odlučila da jedan poseban trenutak podijeli sa svima.

O njenim ranijim emotivnim izborima nije se mnogo govorilo, budući da je privatnost uglavnom čuvala za sebe. Upravo zbog toga nova objava izazvala je toliko interesovanja, jer je rijetka prilika da Lara javno pokaže koliko joj neko znači. Da li je riječ o vezi koja traje već neko vrijeme ili je romansa tek na početku, za sada nije poznato, ali je jasno da je mlada Čolićeva naslednica želela da svom izabraniku uputi javnu ljubavnu poruku.

Podsjetimo, Lara je jedna od dvije ćerke Zdravka Čolića i njegove supruge Aleksandre. Za razliku od slavnog oca, koji decenijama uživa ogromnu popularnost širom regiona, ona ne gradi javnu karijeru, ali je i te kako prisutna na društvenim mrežama. Svaki njen potez privlači pažnju, naročito kada je riječ o ljubavnom životu.

Izvor: Kurir / MONDO