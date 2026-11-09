Milatović podržao zahtjeve vatrogasaca-spasilaca za povećanje koeficijenta zarada sa 7,3 na najmanje 9,5, uz poruku da njihova primanja moraju odgovarati riziku i odgovornosti posla koji obavljaju.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović prvi je od najviših državnih funkcionera, još 7. septembra, javno i nedvosmisleno podržao zahtjeve vatrogasaca spasilaca za povećanje koeficijenta zarada sa 7,3 na najmanje 9,5, kao i za pravednije uređenje dodataka na zaradu, uslova rada i penzijskih prava.

Nedopustivo je da ljudi koji svakodnevno rizikuju svoje živote kako bi zaštitili građane i njihovu imovinu imaju zarade koje ne odgovaraju odgovornosti i opasnosti posla koji obavljaju. Zarada od 657 eura, koliko prema navodima Vatrogasne zajednice prima vatrogasac spasilac, jasno pokazuje da njihov položaj zahtijeva hitno unapređenje.

"Obezbijediti sredstva za ljude koji svakodnevno rizikuju svoje živote je pitanje prioriteta, a ne samo novca. Sigurni smo da se racionalizacijom troškova koji se odnose na službena vozila ili konsultantske ugovore mogu naći sredstva potrebna za finansiranje većih plata za vatrogasce.Posebno zabrinjava što predlog izmjena Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim se predviđa povećanje njihovog koeficijenta, nije dobio potrebnu podršku na nadležnom skupštinskom odboru", navodi se u saopšetnju Milatovićevog kabineta.

Dodali su da pozivaju Vladu, Skupštinu i nadležne institucije da preuzmu odgovornost i obezbijede konkretno i održivo rješenje. Očekuju da svi poslanički klubovi podrže predložene izmjene zakona i omoguće pravednije vrednovanje rada vatrogasaca spasilaca.

"Država koja od vatrogasaca očekuje hrabrost, požrtvovanost i odgovornost mora im zauzvrat obezbijediti dostojanstvene zarade, sigurne uslove rada i prava koja zaslužuju", zaključuje se u saopštenju.