Na ponovljenom suđenju u slučaju dodjele stambenih kredita funkcionerima, bivši ministar odbrane Predrag Bošković ocijenio je da je meta Tužilaštva i poručio da očekuje novu oslobađajuću presudu.

Izvor: predrag bošković

Bivši ministar odbrane, optuženi Predrag Bošković saopštio je danas pred Višim sudom u Podgorici da je svjestan da je meta Tužilaštva kako bi se, prema njegovim tvrdnjama, našao neki moldel da se on utamniči, piše Pobjeda.

On je to saopštio na ponovnom suđenju u kojem su on on, Suad Numanović, Budimir Šegrt, Sanja Vlahović, Ivan Brajović, Dražen Miličković, Damir Šehović, Dragica Sekulić, Osman Nurković, Suzana Pribilović, Jelena Radonjić i Aleksandar Jovićević optuženi da su prilikom dodjele stambenih kredita oštetili državnu kasu za 2,6 miliona eura.

Ponovio je da to dodjeljivanje kredita za rješavanje stambenih pitanja nije bila njegova, već politika Vlade još od mnogo ranije.

“I otac tužioca Vukasa Radonjića je svojevremeno dobio 120.000 njemačkih maraka sa rješavanje stambenog pitanja”, naveo je, između ostalog, Bošković.

Komentarišući prvostepenu presudu kojom su svi optuženi oslobođeni krivice, istakao je da u medijima namjerno spinovano kako su oslobobođeni zbog “kopija kopije” dokumentacije.

“Ali, siguran sam da ćete ponovo sagledati sve i donijeti oslobađajuću presudu”, naglasio je on, obraćajući se tročlanom vijeću kojim predsjedava sutkinja Vesna Kovačević.

Pored toga, Specijalno državno tužilaštvo odbilo je zahtjev za izuzeće tužioca Radonjića, koje je na prethodnom ročištu zatražila odbrana optuženih.

Branilac okrivljenog Budimira Šegrta, advokat Vladimir Radonjić pozvao je tužioca Radonjića da odustane od optužnice jer, kako je naveo, nema dokaza da su optuženi počinili krivična djela za koja se terete.

“Bacili ste dimnu bombu i napravili “Frankeštajn” optužnicu jer ste radnje trećih lica pripisali ovim ljudima. Da ste saslušali Blaža Šaranovića bilo bi kristalno jasno da ovi ljudi ne mogu biti optuženi”, tvrdi advokat Radonjić.

Sa druge strane, tužilac Radonjić je bio kategoričan da je osnovanu sumnju SDT-a da su okrivljeni počnili krivično djelo potvrdio sam sud, potvrđivanjem optužnice.

“Kolega je promašio ročište, ovo je glavni pretres, a ne ročište za ispitivanje optužnice”, rekao je on.

Podsjetimo, Apelacioni sud ukinuo je prvostepenu presudu kojom su svi optuženi oslobođeni krivice, te uvažio žalbe Specijalnog državnog tužilaštva u Podgorici i Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Prvostepenom presudom optuženi su slobođeni optužbe da su kao saizvršioci izvršili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, jer nije dokazano da su izvršili krivično djelo koje im se stavlja na teret.

Po ocjeni Apelacionog suda, nejasan je zaključak prvostepenog suda da je o rješavanju stambenih potreba funkcionera, državnih službenika i namještenika odlučivala Vlada Crne Gore, a da je Komisija samo pripremala informacije i davala predloge, odnosno da je isključivo imala tehničku ulogu, preduzimala radnje koje ne proizvode pravna dejstva i ne stvaraju obavezu.