Izvršni direktor EPCG Nikola Madžgalj poručio je da mogućnost poskupljenja električne energije postoji, ali da će svako eventualno povećanje prethodno biti analizirano i planirano.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Mogućnost poskupljenja električne energije postoji, ali eventualna promjena cijene neće biti donesena preko noći i prethodiće joj analize, kazao je izvršni direktor EPCG Nikola Madžgalj, navodeći da će na finansijsku situaciju kompanije uticati i najavljeni Euro model.

“Kad pričamo o najavljenom Euro modelu od prvog januara, reflektovaće se, naravno, i uticaće na finansijsku situaciju Elektroprivrede, ali radiće se analize“, rekao je Madžgalj.

On je istakao da građani neće preko noći saznati da je cijena promijenjena, niti će eventualna promjena biti donesena bez prethodnih analiza.

„Definitivno, građani neće preko noći saznati da je promijenjena cijena i hoće li se promijeniti cijena električne energije. Svi ovi projekti koje sada imamo i koje razvijamo, solarne elektrane, vjetroelektrane i obezbjeđivanje dugog i kontinuiranog rada Termoelektrane, uticaće da mi možemo da određujemo cijenu električne energije“, kazao je Madžgalj.

Prema njegovim riječima, ukoliko bi EPCG bila u potpunosti vezana za berzanske i tržišne cijene, građani bi mnogo više osjetili poskupljenja.

„Ako budemo pratili berzu i tržišne cijene, vjerujte, tek će onda građani osjetiti pravo poskupljenje. Ovako mislim da su Elektroprivreda, a i država, dovoljno jaki i svjesni da se, iako se bude išlo u tom pravcu, mora ići planirano, stabilno i u dogovoru sa građanima“, rekao je Madžgalj.

Na pitanje da li mogućnost poskupljenja ipak postoji, odgovorio je da ne može da kaže da ne postoji.

“Definitivno, mi smo neko ko proizvodi i prodaje električnu energiju. Cijene su enormno visoke. Mi kad uvezemo električnu energiju za 300 eura po megavat-satu, ona se prodaje građanima za 45 eura“, kazao je Madžgalj.

Dodao je da EPCG ima komercijalne kupce, građane i privredu, te da eventualne promjene cijena, prema njegovoj procjeni, ne bi trebalo značajno da utiču na visinu računa.

„Mislim da, i ako bi došlo do promjena, to neće previše uticati na samu visinu računa, imajući u vidu sva moguća poskupljenja koja su se u posljednjih deset godina desila“, zaključio je Madžgalj.